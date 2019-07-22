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22.07.2019 08:39
Рубрика: В мире

ЦИК Украины: "Слуга народа" лидирует после обработки трети протоколов

Текст: Сергей Новиков
По итогам обработки 33,79% электронных протоколов в Верховную Раду проходят партии "Слуга народа" (42,15% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) - 12,7%, "Евросолидарность" - 8,72%, ВО "Батькивщина" - 8,17%, "Голос" - 6,41%.

По данным ЦИК, партия "Голос" побеждает во Львовская области, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - в Луганской и Донецкой областях. Во всех остальных областях, а также в Киеве победителем становится партия "Слуга народа" (с результатами от 30,88% в Тернопольской области, до 57,3% - в Днепропетровской области).

Фото: Архип Верещагин/ТАСС
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Согласно опубликованным на сайте украинского ЦИК данным, необходимый для попадания в парламент пятипроцентный барьер не преодолевают Радикальная партия - 3,96%, "Сила и честь" - 3,73%, "Оппозиционный блок" - 3,22%, и ВО "Свобода" - 2,34%.

Кроме того, без депутатов останется "Партия Шария" - 2,23% голосов и партия "Украинская стратегия Гройсмана", которая получает 2,19%, а также "Гражданская позиция" с результатом 1,08%.

Менее 1% набрали следующие партии: "Объединение "Самопомич" - 0,71%, Партия зеленых - 0,67%, Рух новых сил Саакашвили - 0,47%, Аграрная партия - 0,46%, Сила людей - 0,19%, Сила права - 0,14%, Социальная справедливость - 0,12%, "Патриот" - 0,11%, "Незалежнисть" - 0,05%, "Объединение "Факел" - 0,05%.

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