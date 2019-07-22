Счетная палата предложила повысить прозрачность расходов на выплату вознаграждения адвокатам, назначенным гражданам от государства. Сообщение об этом появилось на официальном сайте палаты.

Когда у подследственного или подсудимого нет средства на адвоката, защитника предоставит государство. Соответственно, гонорар адвокат получит из казны по утвержденным расценкам.

"Счетная палата предлагает повысить прозрачность расходов бюджета на оплату процессуальных издержек, - говорится в официальном сообщении. - Для этого нужно обязать суды размещать в интернете акты на оплату расходов на возмещение судебных издержек за счет средств федерального бюджета. Сейчас многие вовсе не придают огласке эти документы либо публикуют неполную информацию. Хотя законодательного запрета или ограничения на публикацию указанных актов в интернете нет".

За два года гонорары из казны с опозданием получили более 1,2 тысячи назначенных адвокатов

Предложение возникло после проверки, проведенной в управлениях Судебного департамента в Республике Башкортостан, Красноярском крае, Кемеровской и Новосибирской областях.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации с 1 января 2019 года осуществлено поэтапное повышение размера вознаграждения адвокатам, участвующим в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, - сообщила на коллегии аудитор Татьяна Блинова. - При этом порядок расчета вознаграждения адвоката в зависимости от сложности дела установлен не был, что породило правовую неопределенность в данном вопросе".

Контрольное ведомство еще в ходе проверки указало минюсту и минфину на сложившуюся ситуацию. В результате этот пробел в нормативно-правовом регулировании был устранен. Также аудитор отметила, что с 2016 года Судебный департамент не соблюдал установленный правительством порядок возмещения процессуальных издержек. Например, он перечислял причитающиеся адвокатам средства на их личные счета, а не на текущие счета адвокатских образований; превышал установленные сроки оплаты. В некоторых случаях задержка составляла 51 день по адвокатам и 177 дней по переводчикам. Переводчики вызываются в том случае, если подсудимый не владеет русским языком. Всего за 2016-2018 годы несвоевременно оплату получили 1254 адвоката, 60 переводчиков и 5 экспертов на общую сумму в 102,8 млн рублей.