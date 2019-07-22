Дипломатические отношения России и Китая обсудили в Москве

Недавно главы двух государств объявили, что китайско-российские отношения всестороннего взаимодействия и стратегического партнерства вступили в новую эпоху. Это не было бы возможным без продолжительной работы и поддержки МИД России и собственно министра иностранных дел, подчеркнул Ли Хуэй.

Сергей Лавров, в свою очередь, высоко оценил работу Ли Хуэя за время его пребывания на посту, его активные усилия и вклад в развитие российско-китайских отношений. Лавров отметил, что МИД России и он сам будут продолжать работать с китайскими коллегами для углубления традиционной дружбы между российским и китайским народами.

Стороны также обменялись мнениями по двусторонним отношениям и международным вопросам, представляющим общий интерес.