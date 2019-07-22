Ефимова с лучшим временем вышла в финал ЧМ на 100 м брассом

Трехкратная медалистка Олимпийских игр и пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова с первым временем вышла в финал ЧМ-2019 в Кванджу на дистанции 100 м брассом.

В своем полуфинале Ефимова показала время 1.05,56.

Основанная соперница Ефимовой американка Лили Кинг выступала во втором полуфинале и проиграла заочную борьбу - 1.05,66. Третьей в финал квалифицировалась японка Реона Аоки (1.06,30).

В этом сезоне Ефимова уже плыла с Кинг по соседним дорожкам на этапе Серии чемпионов в США. Тогда тройной успех - на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом - праздновала американка, которая является лидером мирового сезона. Хотя Юля тоже постоянно продолжала улучшать свое время.

Финал на стометровке брассом состоится завтра. Ефимова попробует взять реванш за поражение на ЧМ-2017 в Будапеште. Причем тогда она пропустила вперед не только Лили Кинг, но и еще одну американку Кэти Мейли.