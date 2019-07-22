К снижению ключевой ставки после более чем годового перерыва ЦБ вернулся в июне. Показатель опустился с 7,75 до 7,5 процента. ЦБ также просигнализировал о начале цикла смягчения денежно-кредитной политики. Регулятор объяснил свое решение в основном замедлением годовой инфляции (к середине июня - 5 процентов). Тогда же ЦБ понизил собственный прогноз по росту потребительских цен в 2019 году с 4,7-5,2 до 4,2-4,7 процента.
Годовая инфляция продолжила замедляться и уже по итогам июня, по данным Росстата, коснулась нижней границы прогноза ЦБ, составив 4,7 процента. Позже Банк России указал, что основной вклад в июньское замедление инфляции внесло снижение цен на овощи, поступившие на рынки в большем количестве благодаря раннему урожаю.
Хорошую погоду и ранний урожай невозможно считать стабильным явлением, поэтому такое замедление роста цен автоматически стоит считать временным, следовало из комментариев ЦБ.
В начале июля глава Банка России Эльвира Набиуллина не только сообщила, что ЦБ рассмотрит на предстоящем заседании снижение ставки, но и не исключила, что шаг снижения увеличится до 0,5 процентного пункта. Однако на прошлой неделе директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин сказал, что пока аргументов в пользу настолько широкого шага нет. Впрочем, сам факт этих заявлений практически не оставляет сомнений в направленности решения совета директоров.
Наиболее вероятно снижение ставки на 0,25 процентного пункта - с 7,5 до 7,25 процента, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Он ждет этого в первую очередь из-за исчерпания инфляционных рисков, связанных с повышением НДС, и высокой вероятности приближения к целевому уровню инфляции в 4 процента на горизонте ближайшего года.
Снижение ставки на 0,25 процентного пункта покажет рынку плавность действий ЦБ в условиях сегодняшнего повышенного уровня рыночной волатильности, соглашается главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. По его мнению, стремление поддерживать эту плавность и стабильность в коммуникации с рынком, скорее всего, и удержит регулятор от снижения ставки сразу на полпроцента, хотя экономические условия для этого есть.
В итоговом релизе Банк России обратит внимание на снижение проинфляционных рисков, а также условную слабость экономического роста в России, прогнозирует Покатович. Также он допускает присутствие тезисов о взглядах регулятора на действия других центробанков, которые фактически перешли или уже близки к активному снижению ставок. Регулятор также обозначит дальнейший вектор движения ключевой ставки и возможность снижения ставки в будущем, считает руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин.
По мнению Покатовича, действия других центробанков (в первую очередь - ФРС США и Европейского ЦБ) до конца года будут существенным фактором движения ключевой ставки и в России. Он допускает, что ФРС в июле может снизить ставку на полпроцента, что фактически станет "зеленым светом" для всех мировых рынков к переходу в фазу агрессивной монетарной мягкости мировых регуляторов. Покатович ожидает, что к концу года ключевая ставка в России снизится до 6,75-7 процентов. По мнению Проклова, снижение ставки до 7 процентов возможно, если осенний рост цен окажется в рамках цели по инфляции и не возникнет новых проинфляционных факторов, например, заметного ослабления рубля.