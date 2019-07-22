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22.07.2019 18:54
Рубрика: Экономика

Проценты хорошо пошли

Банк России в пятницу еще раз снизит ключевую ставку
Текст: Роман Маркелов
Банк России в пятницу, 26 июля, может второй раз подряд понизить ключевую ставку, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. Но, несмотря на заметное снижение инфляции, ЦБ, скорее всего, не рискнет опустить ставку сразу на полпроцента, выбрав более умеренный шаг в 0,25 процентных пункта. В конце года ключевая ставка, по прогнозам экспертов, может впервые за последние пять лет опуститься ниже 7 процентов.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

К снижению ключевой ставки после более чем годового перерыва ЦБ вернулся в июне. Показатель опустился с 7,75 до 7,5 процента. ЦБ также просигнализировал о начале цикла смягчения денежно-кредитной политики. Регулятор объяснил свое решение в основном замедлением годовой инфляции (к середине июня - 5 процентов). Тогда же ЦБ понизил собственный прогноз по росту потребительских цен в 2019 году с 4,7-5,2 до 4,2-4,7 процента.

Фото: iStock
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Годовая инфляция продолжила замедляться и уже по итогам июня, по данным Росстата, коснулась нижней границы прогноза ЦБ, составив 4,7 процента. Позже Банк России указал, что основной вклад в июньское замедление инфляции внесло снижение цен на овощи, поступившие на рынки в большем количестве благодаря раннему урожаю.

Хорошую погоду и ранний урожай невозможно считать стабильным явлением, поэтому такое замедление роста цен автоматически стоит считать временным, следовало из комментариев ЦБ.

В начале июля глава Банка России Эльвира Набиуллина не только сообщила, что ЦБ рассмотрит на предстоящем заседании снижение ставки, но и не исключила, что шаг снижения увеличится до 0,5 процентного пункта. Однако на прошлой неделе директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин сказал, что пока аргументов в пользу настолько широкого шага нет. Впрочем, сам факт этих заявлений практически не оставляет сомнений в направленности решения совета директоров.

Наиболее вероятно снижение ставки на 0,25 процентного пункта - с 7,5 до 7,25 процента, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Он ждет этого в первую очередь из-за исчерпания инфляционных рисков, связанных с повышением НДС, и высокой вероятности приближения к целевому уровню инфляции в 4 процента на горизонте ближайшего года.

Почему банки выдают потребительские займы вместо кредитов

Снижение ставки на 0,25 процентного пункта покажет рынку плавность действий ЦБ в условиях сегодняшнего повышенного уровня рыночной волатильности, соглашается главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. По его мнению, стремление поддерживать эту плавность и стабильность в коммуникации с рынком, скорее всего, и удержит регулятор от снижения ставки сразу на полпроцента, хотя экономические условия для этого есть.

В итоговом релизе Банк России обратит внимание на снижение проинфляционных рисков, а также условную слабость экономического роста в России, прогнозирует Покатович. Также он допускает присутствие тезисов о взглядах регулятора на действия других центробанков, которые фактически перешли или уже близки к активному снижению ставок. Регулятор также обозначит дальнейший вектор движения ключевой ставки и возможность снижения ставки в будущем, считает руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин.

По мнению Покатовича, действия других центробанков (в первую очередь - ФРС США и Европейского ЦБ) до конца года будут существенным фактором движения ключевой ставки и в России. Он допускает, что ФРС в июле может снизить ставку на полпроцента, что фактически станет "зеленым светом" для всех мировых рынков к переходу в фазу агрессивной монетарной мягкости мировых регуляторов. Покатович ожидает, что к концу года ключевая ставка в России снизится до 6,75-7 процентов. По мнению Проклова, снижение ставки до 7 процентов возможно, если осенний рост цен окажется в рамках цели по инфляции и не возникнет новых проинфляционных факторов, например, заметного ослабления рубля.

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