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Фанатам состаривающего приложения FaceApp угрожает опасность

Текст:   Антон Благовещенский
22.07.2019,  
18:46
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мошенники решили организовали атаку на пользователей популярного приложения FaceApp, позволяющего менять внешность человека на фото. Как сообщает антивирусная компания ESET, в Сети распространяются поддельные клоны FaceApp Pro, предлагающие расширенные возможности.

Фальшивки появляются на специально созданных интернет-сайтах, на сервисе YouTube (там размещаются ролики со ссылками для скачивания) и даже в каталоге Google Play.

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При попытке запустить такое приложение открывается множество всплывающих окон. Невнимательность пользователя может привести к оформлению подписок на платные приложения или рекламу.

В ESET рекомендуют скачивать Face App только из официальных источников, обращая внимание на рейтинг приложения, число загрузок и отзывы пользователей.

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