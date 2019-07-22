Фанатам состаривающего приложения FaceApp угрожает опасность

Мошенники решили организовали атаку на пользователей популярного приложения FaceApp, позволяющего менять внешность человека на фото. Как сообщает антивирусная компания ESET, в Сети распространяются поддельные клоны FaceApp Pro, предлагающие расширенные возможности.

Фальшивки появляются на специально созданных интернет-сайтах, на сервисе YouTube (там размещаются ролики со ссылками для скачивания) и даже в каталоге Google Play.

При попытке запустить такое приложение открывается множество всплывающих окон. Невнимательность пользователя может привести к оформлению подписок на платные приложения или рекламу.

В ESET рекомендуют скачивать Face App только из официальных источников, обращая внимание на рейтинг приложения, число загрузок и отзывы пользователей.