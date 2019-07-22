Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн впервые появится в футболке новой команды во вторник в товарищеском матче против "Челси" в Японии. Об этом француз сообщил в интервью клубной пресс-службе "сине-гранатовых".

- Завтра я проведу первые минуты в новой форме. С нетерпением жду момента, чтобы с удовольствием сыграть со своими партнерами по "Барселоне", - отметил Антуан.

Чуть ранее Гризманн дал интервью одному из испанских изданий, в котором, среди прочего, поблагодарил главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне за совместную работу.

- Отношения с Симеоне - больше, чем отношения тренера и игрока. Мы как семья. Я многим ему обязан и очень его люблю. Мы с ним будем общаться и по окончании футбольной карьеры, - сказал Гризманн.

Напомним: француз перешел в "Барселону" из "Атлетико" этим летом за 120 миллионов евро. Контракт Гризманна с "сине-гранатовыми" рассчитан до 2024 года.