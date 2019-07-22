Футболист Софьян Ханни покинул "Спартак"

Полузащитник московского "Спартака" Софьян Ханни продолжит карьеру в команде "Аль-Гарафа". Об этом сообщается в Twitter катарского клуба.

Условия соглашения алжирца с "Аль-Гарафой" не разглашаются. По неофициальным данным, на продаже Ханни "Спартак" заработал около 7-8 миллионов евро. Местным болельщикам и журналистам игрок будет представлен сегодня вечером.

Ранее Софьян заявлял, что не планирует менять обстановку. Но если в прошлом сезоне после появления у руля "красно-белых" Олега Кононова Ханни нередко выходил в стартовом составе, то в нынешнем стало очевидно: он не входит в планы тренера. В матче первого тура с "Сочи" полузащитник попал в заявку, а с "Ростовом" ему и вовсе не нашлось места даже на скамейке запасных.

В "Спартак" Ханни перешел зимой 2018 года из бельгийского "Андерлехта". Сообщалось, что за футболиста "красно-белые" заплатили шесть миллионов евро.