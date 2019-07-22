Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 177-ФЗ "О внесении изменений в статью 11 части первой и статью 1252 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 26 июня 2019 года
Одобрен Советом Федерации 10 июля 2019 года
Статья 1
Пункт 1 статьи 11 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 2006, N 52, ст. 5497) изложить в следующей редакции:
"1. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд, арбитражный суд или третейский суд (далее - суд) в соответствии с их компетенцией.".
Статья 2
В абзаце первом пункта 51 статьи 1252 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496; 2014, N 11, ст. 1100; 2015, N 1, ст. 83; 2017, N 27, ст. 3944) слова "подведомствен арбитражному суду" заменить словами "подлежит рассмотрению в арбитражном суде".
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В. Путин