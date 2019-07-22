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Honor 9X получит "стенопробивной" Wi-Fi и жидкостное охлаждение

Текст:   Владимир Болотин
22.07.2019,  
17:30
Фото: Huawei Фото: Huawei
Фото: Huawei

Перед премьерой смартфона Honor 9X стали известны некоторые подробности о новинке - все благодаря рекламным материалам.

Новый смартфон получит сверхмощный модуль Wi-Fi, способный передавать и принимать сигнал даже через "непреодолимые" стены. Обещается минимальное снижение сигнала даже при наличии двух стен на пути до роутера.

О Honor 9X известно, что он будет построен на базе однокристальной системы Kirin 810, получит экран без вырезов и выдвижную селфи-камкру 32 МП, а основную камеру - с сенсором 48 МП. Из рекламы также стало понятно, что сканер отпечатков пальцев будет на боковой грани.

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Кроме того, есть подозрение, что модель будет заточена под игры (по крайней мере, позиционируется она именно так). Honor 9X получит жидкостное охлаждение, которую уже окрестили "киберспортивной".

Официальная премьера состоится 23 июля.

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