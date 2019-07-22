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22.07.2019 13:19
Рубрика: Общество

Индия запустила экспедицию на Луну

Текст: Наталия Ячменникова
Индия провела успешный запуск к Луне автоматической экспедиции "Чандраян-2" с луноходом на борту, который в течение двух недель будет изучать поверхность спутника.
Фото: EPA-EFE/ISRO Фото: EPA-EFE/ISRO
Фото: EPA-EFE/ISRO

"Чандраян-2" продолжает индийскую лунную программу, которую начал аппарат "Чандраян-1". Но тот был орбитальной станцией, тогда как "Чандраян-2" - проект гораздо сложнее: он предусматривает мягкую посадку на Луну и доставку на ее поверхность лунохода. Ровер должен получать энергию от солнечной батареи и работать на спутнике Земли не меньше одного лунного дня - 14 земных суток.

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Кстати, первый индийский спутник "Ариабхата" был построен при помощи СССР и запущен на орбиту в 1975 году. Однако индийские инженеры недолго ходили в учениках и в 1980 году запустили уже свой спутник, выведенный на орбиту ракетой-носителем SLV-3, созданной в Индии. Впоследствии Индия разработала еще два типа ракет-носителей. С их помощью она стабильно выводила свои спутники на полярную и геосинхронные орбиты, а в 2008 году отправила к Луне PSLV-XL АМС "Чандраян-1".

Сегодня индийские инженеры в рамках национальной космической программы выводят на геостационарную орбиту спутники связи, умеют возвращать космические аппараты и АМС, заключают выгодные контракты с иностранцами, предоставляя им свои стартовые площадки и ракеты-носители.

Фото: AP Photo/John Raoux
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Вообще космические планы у Индии амбициозные. Так, в 2020 году планируется полет к Солнцу. Проект Aditya-1 станет второй миссией ISRO по изучению глубокого космоса: шесть лет назад Индия направила к Марсу орбитальный зонд "Мангальян". Главная цель новой экспедиции - изучение солнечной короны, хромосферы и солнечного излучения в различных спектрах. Космический зонд выведут при помощи ракеты PSLV-XL на гало-орбиту в точку Лагранжа L1 системы Солнце-Земля, где никогда не бывает солнечных затмений, можно беспрепятственно наблюдать за светилом и фиксировать солнечное излучение. Aditya-1 будет находиться примерно в 1,5 миллиона километров от Земли.

Общество Космос В мире Юго-Восточная Азия Индия
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