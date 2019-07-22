Юрист: Вызвать сотрудника из отпуска можно только по его согласию

Работодатель может не спрашивать о предпочтениях сотрудника при составлении графика отпусков. Об этом aif.ru сказала юрист Оксана Карташова, ссылаясь на закон. "Но обычно компании идут навстречу работникам и интересуются пожеланиями",- отметила она, отвечая на вопрос, может ли работодатель отказать в отпуске.

Когда график подписан, он становится обязательным к выполнению документом. Лишь в исключительных случаях - в ТК они не прописаны - отпуск могут предложить перенести на другой срок, говорит Карташова.

"Вызвать же человека из отпуска можно, но только по его согласию. Неиспользованная часть предоставляется по выбору работника в удобное для него время в течение текущего года или присоединяется к отпуску за следующий год", - заключила юрист.