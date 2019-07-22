Приемо-сдаточный пункт (ПСП) станции "Унеча" нефтепровода "Дружба" - самый западный в "Транснефти", расположен вблизи границы с Белоруссией. Корреспонденты "РГ" побывали в его операторной, испытательной лаборатории, узлах учета и пунктах отбора проб и увидели, как идет работа на станции в партнерстве с белорусскими коллегами.

Перераспределение потоков

На ПСП "Унеча" ведется учет количества и контролируется качество транспортируемой на экспорт нефти. Отсюда потоки распределяются по трем экспортным направлениям: Унеча - Мозырь, Унеча - Полоцк (нефтепровод "Дружба") и Унеча - Усть-Луга (нефтепровод БТС-2). В апреле этого года, когда было обнаружено превышение концентрации хлорорганики на экспортном направлении нефтепровода "Дружба", коллектив станции стал одним из центральных участников событий.

Как только в компании "Транснефть - Дружба" (дочернем предприятии "Транснефти") получили сигнал от белорусских коллег о возникшей проблеме, сразу же были приняты меры по выявлению источника попадания в трубопроводную систему хлорорганических соединений и превышения их концентрации. Лаборатории были переведены на ежесменный отбор проб по всем точкам приема и откачки. В результате источник попадания хлорорганических соединений в систему был выявлен: им оказался один из сторонних приемо-сдаточных пунктов, сдававший нефть на линейной производственно-диспетчерской станции "Лопатино".

Как загрязненная нефть попала в систему, ведь по всем существующим нормативам сотрудники "Транснефть - Дружба" осуществляли контроль качества в полном объеме, в соответствии с регламентом и совместно с белорусскими коллегами?

Все дело в периодичности анализа на хлорорганические соединения. Он проводится раз в десять дней, согласно установленным нормативам. Такая же система и у зарубежных коллег, например, в Белоруссии и Польше.

Получив уведомления от партнеров, "Транснефть" предприняла все возможное, чтобы минимизировать распространение некондиционной нефти. Диспетчерским управлением были перераспределены потоки сырья: снижены режимы перекачки в сторону "Лопатино" и увеличены в направлении Холмогоры - Клин и Самара - Клин. Нефть с наибольшей концентрацией направлялась в резервуарные парки "Транснефть - Дружба". В технологический процесс транспортировки вовлекались объемы нефти с наименьшими концентрациями.

Компания "Транснефть" предприняла все возможное, чтобы минимизировать распространение некондиционной нефти

Но тем не менее большой объем хлорорганики уже проник в систему, поэтому трудности были неизбежны. По заявлениям зарубежных партнеров, транспортировка была приостановлена в направлении Полоцка и по обеим ниткам на участке Унеча - Мозырь в Польшу, Германию, Венгрию и Словакию. Все это время шла работа по приведению нефти в нормативное состояние и откачке некондиционной нефти в реверсном направлении.

Конструктивные действия

Решить проблему оперативно "Транснефть" смогла, в том числе благодаря совместной работе как с российскими, так и с зарубежными партнерами. "Паники не было, работали конструктивно, - рассказывает начальник ПСП "Унеча" Максим Исаков. - Увеличилось количество испытаний в лаборатории, и белорусские коллеги направили к нам дополнительный персонал. Все приемо-сдаточные операции ведутся совместно с представителями ПСП компании "Гомельтранснефть Дружба".

Операторная ЛПДС - мозг станции. Именно сюда стекается вся информация и данные о технологическом оборудовании и состоянии линейной части, количественных и качественных показателях нефти, сосредоточен контроль управления. Главные действующие лица - операторы товарные.

Для белорусских коллег в операторной организовано отдельное рабочее место - информация у них на мониторе полностью дублирует данные, которые по белорусским направлениям получает российский оператор. У представителей гомельской "Дружбы" есть доверенность на оказание услуг для "Полоцктранснефть Дружба", так что, по сути, в одном ПСП соединены два. Белорусская сторона участвует во всех учетных и контрольных операциях по их направлению. В штат белорусского ПСП входят инженер, техник-метролог и три оператора товарных (работают посменно).

- Все приемо-сдаточные операции проводим совместно, - рассказывает оператор товарный ПСП "Унеча" Ирина Филипенко. - Это установка и снятие пломб, отбор проб, снятие показаний систем измерения количества и показателей качества нефти, сравнение показателей качества нефти, которая отправлена с ЛПДС "Унеча" и принимается на белорусской стороне, доставка проб в лабораторию.

- Также проводится совместный контроль метрологических характеристик турбинных преобразователей расхода, плотности, вязкости, давления, температуры, влагосодержания в нефти, - добавляет Максим Исаков. - Это важнейшие показатели, и от исправности работы этих приборов зависит точность измерений количества и качества нефти. Причем информацию можно не только увидеть на мониторах, но и найти любое событие из прошлого: весь архив сохраняется в цифровом виде. Информация по белорусским направлениям для коллег из "Гомельтранснефть Дружба" в открытом доступе в любой момент.

Сразу после выявления в нефти повышенного содержания хлоридов периодичность забора проб резко увеличилась

Все пробы отбираются совместно. Главная из них - суточная, формируемая в течение 24 часов путем отбора точечных проб автоматическим пробоотборником в блоке измерения показателей качества. В течение суток пробоотборник автоматически отбирает не менее трехсот точечных проб и наполняет контейнер. После этого проба доставляется в лабораторию: часть ее идет на испытания, а другая - на арбитражное хранение. Арбитражные пробы хранятся в течение трех месяцев и при возможных разногласиях отдаются на проверку независимой лаборатории.

Комплексный анализ

Автоматизированный контроль качества нефти ведется с помощью системы измерения количества и показателей качества нефти. Но главные анализы для составления паспорта качества проводятся специалистами в испытательной лаборатории станции "Унеча".

Сразу после выявления в нефти повышенного содержания хлоридов количество анализов резко увеличилось. А испытания по определению содержания хлорорганических соединений были переведены из разряда периодических в приемо-сдаточные: его стали выполнять в разы чаще. Нагрузка на лабораторию увеличилась, но сотрудники справляются.

- Наша лаборатория контролирует качество нефти на соответствие требованиям ГОСТ Р 51858, - говорит начальник испытательной лаборатории ЛПДС "Унеча" Нина Машкова. - Анализы делятся на приемо-сдаточные и периодические.

Приемо-сдаточные испытания производятся ежесуточно совместно с представителями принимающей белорусской стороны. Проба приходит в лабораторию, регистрируется (без нарушения герметичности), перемешивается, одна часть используется в дальнейшем для арбитражного хранения, другая - анализируется. Показатели вносятся в протокол испытаний и в паспорт качества. Периодические испытания нефти проводятся по согласованию сторон в соответствии с графиком, но не реже одного раза в 10 дней.

- Сегодня мы ежесуточно выполняем пять анализов: определяется плотность нефти, массовая концентрация хлористых солей, массовая доля воды, массовая доля серы и теперь массовая доля органических хлоридов, - рассказывает Нина Машкова. - Остальные анализы отнесены к разряду периодических. Всего для составления паспорта качества производятся анализы по 11 показателям.

Анализ на наличие органических хлоридов - один из самых трудоемких: сначала надо перегнать нефть и получить нафту, и уже с помощью этой фракции определяется массовая доля хлорорганики. Используется специальное оборудование, а результаты выводятся на компьютер лаборанта химического анализа.

В режиме приемо-сдаточных этот анализ будет выполняться и в дальнейшем, то есть перевод его обратно в разряд периодических не планируется. Оборудование для этого есть во всех нефтяных лабораториях компании "Транснефть - Дружба". Планируется закупка дополнительных приборов и реактивов в резерв. Лаборатории аккредитованы, внесены в государственные реестры, процедуры по подтверждению компетентности пройдены. Так что качество проводимых анализов сомнений не вызывает.

Справка

Совместные операции российских и белорусских трубопроводчиков:

- отбор проб;

- доставка проб в лабораторию;

- установка и снятие пломб;

- снятие показаний систем измерения количества и показателей качества нефти;

- сравнение показателей нефти при отправке и приеме;

- контроль метрологических характеристик турбинных преобразователей расхода, плотности, вязкости, давления, температуры, влагосодержания нефти;

- подписание актов приема-сдачи и паспортов качества;

- контроль проведения лабораторных испытаний нефти.

Кстати

Анализ на хлор - один из самых трудоемких: нефть перегоняется в нафту и из этой фракции определяется массовая доля хлорорганики. Результаты выводятся на компьютер лаборанта химического анализа. Сейчас этот анализ переведен из разряда периодических в приемо-сдаточные.