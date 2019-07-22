Как вернуть в магазин один товар, если в чеке пробито несколько

Бывают ситуации, когда купив несколько товаров и, соответственно, пробив их одним чеком, покупатель решает по той или иной причине вернуть один из них в магазин. В причинах возврата разбираться не будем, их может быть много: не подошел размер, не устраивает качество или разонравился цвет, купленного товара. Вопрос в другом - можно ли в таком случае вернуть именно этот товар, если в чеке указано несколько позиций?

На основании Статьи 25 "Закона о защите прав потребителей", обмену может подлежать и один товар. Отказать покупателю в возврате под предлогом, что в чеке присутствуют и другие позиции, магазин не имеет юридического права. Об этом в беседе с aif.ru сообщила специалист по защите прав потребителей Алевтина Русакова.

Однако для обмена товара должны выполняться следующие условия: товар не должен входить в Перечень продукции, не подлежащей возвращению; с момента покупки должно пройти не более двух недель; вид товара и его потребительские свойства, включая фабричные ярлыки, должны быть сохранены.

Если все условия выполнены, но магазин все равно отказывается принять товар, эксперты советуют отправить заявление на возврат товара заказным письмом с уведомлением. Таким образом, у покупателя при необходимости будет возможность предъявить письменные доказательства в суде или Роспотребнадзору.