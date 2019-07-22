К 2020 году "Транснефть" на 97 процентов перейдет на отечественное оборудование. Для этого активно привлекаются российские производители и развивается собственное производство, где постоянно растет выпуск продукции и по количеству, и по номенклатуре.

Каких новинок ждать от предприятий "Транснефти" в ближайшее время - в обзоре "РГ".

Челябинск: насосы и комплектующие

Единственный в России завод по производству полного ряда насосов и насосных агрегатов для магистральных трубопроводов "Транснефть Нефтяные Насосы" (ТНН) построен в Челябинске в 2015-м. В прошлом году предприятие выпустило 87 насосов, из которых 79 - магистральные. ТНН также производит запасные части и комплектующие для насосов и насосных агрегатов, включая сменные роторы и сменные проточные части.

В этом году завод планирует почти вдвое увеличить выпуск продукции, при этом количество насосов возрастет более чем на 40 процентов. Сейчас основными заказчиками продукции ТНН являются предприятия системы "Транснефть", однако в планах начать поставки и для других компаний. Среди ближайших целей, которые ставит перед собой ТНН, - наладить серийное производство насосов для добычи нефти, нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. На челябинском заводе уже изготовлен опытный образец многоступенчатого секционного насоса, который может использоваться в системах поддержания внутрипластового давления. Его также можно использовать в нефтехимии и нефтепереработке для перекачивания химически активных и высокотемпературных сред.

Выпускаемая продукция:

- насосы магистральные НМ (BB1), подпорные НПВ (VS6), горизонтальные секционные ЦНС, НГС (BB4)

- роторы насосов типа НМ

Великие Луки: системы "Транснефтемаша"

Великолукский завод "Транснефтемаш" после глобального обновления производственных площадей и оборудования выпускает уже десять видов продукции. Основная загрузка производственных мощностей завода приходится на системы измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) и на противопожарное оборудование. В этом году завод начал производить блок-контейнеры пунктов управления и контроля линейной телемеханики.

По мере развития производственных мощностей номенклатура продукции на заводе растет. В новом механическом цехе площадью около 4 тысяч квадратных метров, который построен в 2017 году, размещается 56 станков, из них 20 - с числовым программным управлением. В этом году предприятие получит еще 10 новых металлообрабатывающих станков. Всего на развитие "Транснефтемаша" с 2016 по 2022 год компания выделяет более 1,3 миллиарда рублей.

Выпускаемая продукция:

- системы измерения количества и показателей качества нефти (СИКН)

- теплотехническое оборудование

- оборудование для систем пожаротушения

- установки по вводу суспензионных присадок

- колодцы для трубопроводов

- вантузы нефтепровода

- контрольно-измерительные приборы

- прорезные устройства

- специализированный инструмент

Челябинск: движение РЭД

Челябинский завод "Русские электрические двигатели" (РЭД) был запущен в октябре 2018 года. Предприятие уже изготовило 16 электродвигателей, восемь из которых - горизонтальные синхронные мощностью 6,3 и 8 МВт для магистральных насосных агрегатов, пять вертикальных асинхронных мощностью 2 МВт для подпорных и три горизонтальных асинхронных электродвигателя общепромышленного исполнения мощностью 1,6 МВт. В этом году РЭД выпустит 49 электродвигателей, из которых 36 - для магистральных насосных агрегатов. В 2020-м производство двигателей возрастет до 80 (из них 55 - асинхронных).

Первый асинхронный электродвигатель мощностью 1,25 МВт в июне введен в эксплуатацию на линейной производственно-диспетчерской станции "Соседка" компании "Транснефть - Дружба" в Пензенской области. Результаты эксплуатации подтверждают проектные и технические характеристики агрегата, в том числе КПД 96,7 процента. Это означает, что двигатель по показателям эффективности соответствует самым высоким международным требованиям. При этом электродвигатели "РЭД" рассчитаны на 50 лет работы: капитальный ремонт понадобится только через 100 тысяч часов. При эксплуатации челябинское оборудование потребляет меньше электроэнергии, затраты на обслуживание меньше, чем у аналогичной продукции других производителей, поэтому, по оценкам участников рынка, эта продукция будет востребована не только на предприятиях "Транснефти". Сейчас ведутся переговоры о поставках российским и зарубежным нефтяным компаниям.

Кроме того, предприятие планирует освоить серийное производство продукции и для других отраслей промышленности - тяговые электродвигатели для электровозов, установок по сжижению газа, элементы главного привода для судов ледокольного класса и ветрогене- раторы.

Выпускаемая продукция:

- электродвигатели вертикальные асинхронные (2 тыс. кВт), горизонтальные синхронные (8 тыс. кВт), горизонтальные асинхронные (до 8 тыс. кВт)

Тюмень: развитие ТРМЗ

Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ) выпускает около 1900 наименований изделий продукции. Три года назад предприятие освоило производство станций биологической очистки производственно-дождевых сточных вод. Здесь выпускают запасные части насосов, оборудование для трубопроводов, резервуаров и очистных сооружений.

Сейчас тюменцы осваивают выпуск двух типов насосов (НГС-315/360 и ЦНС-Н 300/240), станции очистки бытовых стоков. По программе импортозамещения готовятся к выпуску торцовых уплотнений к насосным агрегатам, подшипниковых узлов для электродвигателей производства РЭД.

Завод продолжает развиваться. В этом году будут построены сборочно-сварочный цех и складской комплекс, в следующем - реконструирован участок по изготовлению литейных заготовок и заготовительный участок.

Выпускаемая продукция:

- станции биологической очистки

- роторы магистральных и подпорных насосов

- муфты

- торцовые уплотнения

- подшипники и подшипниковые узлы

- шестеренные насосы

- системы компенсации нагрузок на стенку резервуара

- колодцы вантузные герметичные

Нижний Новгород: слияние автоматики

Центр промышленной автоматизации в Нижнем Новгороде - самое молодое предприятие "Транснефти" - было создано в начале этого года после того, как объединились Инженерный центр ("Транснефть - Север") и Производственный центр автоматизированных систем управления технологическим процессом ("Транснефть - Верхняя Волга").

Такое слияние позволило более эффективно развивать производство автоматизированных систем, которые используются в транспортировке нефти. Реорганизация значительно сократила время запуска новой продукции в серийное производство.

Сейчас предприятие производит шкафы телемеханики, на которые приходится примерно 90 процентов от всей выпускаемой продукции нижегородского предприятия, которое в прошлом году выпустило 732 шкафа.

Большая часть нижегородской продукции поставляется для нужд "Транснефти", примерно 20 процентов востребовано сторонними покупателями.

Выпускаемая продукция:

- шкафы телемеханики

- системы обработки информации СИКН

- системы автоматики котельной

Томск: расширение линейки

Электроприводы для запорной арматуры компании "ТОМЗЭЛ" пользуются спросом не только у предприятий "Транснефти", но и хорошо известны в российских добывающих, перерабатывающих и транспортирующих углеводороды компаниях.

Более пятнадцати лет предприятие производит устройства для размыва донных отложений в резервуарах "Диоген", которые прошли проверку не только на российских объектах, но и казахстанского "КазТрансОйла". В прошлом году ТОМЗЭЛ освоил серийный выпуск поточного плотномера жидкости, который применяется в составе блока контроля и измерения качества нефти. Всего в 2018 году томский завод произвел около 3 тысяч единиц оборудования.

В будущем ТОМЗЭЛ намерен расширить линейку продукции, которая пополнится четвертьоборотными электроприводами для шаровых кранов и прямоходными - для клапанов регулирующих. Устройства для размыва донных отложений двух модификаций получат новую электронную систему управления собственного производства. "Диоген-РП" сможет очищать резервуары с неравномерным уровнем осадков, "Диоген-СПМ" - размывать и перемешивать нефть и нефтепродукты с повышенной вязкостью до 100 сСт.

Также "томзэловцы" приняли решение о разработке приборов для измерения качества нефтепродуктов, для контроля газовой среды и другого необходимого для нефтегазовой отрасли оборудования. Томское предприятие планирует дальнейшее продвижение на внешний рынок. В этом году ТОМЗЭЛ будет участвовать в тендерах российских компаний и зарубежных - в Белоруссии и Казахстане.

Выпускаемая продукция:

- электроприводы

- устройства для размыва донных отложений в резервуарах

- системы управления

- промышленные компьютеры

- турбулентные реометры

Кстати

За последние четыре года по программе импортозамещения "Транснефть" освоила 25 из 26 видов продукции для магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. В августе 2019 года в Татарстане будет запущен в эксплуатацию завод по выпуску противотурбулентных присадок, который позволит полностью отказаться от импортных аналогов