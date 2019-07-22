Кальян и электронные сигареты могут попасть под запрет

Правительство поддерживает распространение закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на электронные курительные изделия, в том числе кальяны, и введение административной ответственности за нарушение запретов и ограничений, связанных с их оборотом и использованием.
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Соответствующие поправки в законодательство ранее были внесены в Государственную Думу группой членов Совета Федерации.
При этом, как говорится в официальном отзыве правительства на законопроект, возможно усилить ответственность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением законодательства.