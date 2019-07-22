Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил изменения в регламенте на предстоящий сезон. Согласно поправкам, игроки обязаны приезжать на матчи в одежде формального стиля.

В статье 44 регламента под названием "Форма одежды официальных лиц и хоккеистов" уточняется, что "для приезда на домашние матчи обязательна к ношению одежда формального стиля, предусматривающая верхнюю одежду, пиджак, брюки и рубашку. Для приезда на гостевые матчи рекомендуется одежда формального стиля, как указано выше. В случае невозможности соблюдения формального стиля в одежде допускается ношение спортивных костюмов и курток единого образца с логотипом хоккейного клуба".

Ранее соответствующее требование распространялось на тренерский штаб и на обслуживающий персонал команд КХЛ.

Напомним, сезон 2019/2020 стартует 1 сентября матчем между московским ЦСКА и омским "Авангардом".