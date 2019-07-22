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22.07.2019 16:14
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай открыл торговую площадку для технологических компаний

На Шанхайской фондовой бирже сегодня официально запущена торговая площадка для научно-технологических компаний. Пока на ней торгуются акции первой группы из 25 компаний, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". С инициативой создания нового биржевого подразделения в ноябре прошлого года выступил председатель КНР Си Цзиньпин.
Фото: EPA/QILAI SHEN Фото: EPA/QILAI SHEN
Фото: EPA/QILAI SHEN

Биржевая секция научно-технологических инноваций - мера по дальнейшему расширению внешней открытости Китая. Новый шаг продемонстрировал решимость страны добиваться развития и прогресса в области новых технологий и углублении реформ на рынке капитала. Новая площадка будет предоставлять прямую финансовую поддержку предприятиям, действующим в высокотехнологичных и стратегически значимых инновационных секторах, таких как информационные технологии нового поколения, новое оборудование и материалы, новые источники энергии, энергосбережение и охрана экологической среды. По мнению китайских экспертов, создание этой площадки и введение пилотной системы первичного публичного размещения акций на основе регистрации призваны содействовать инновациям в качестве драйвера экономического развития и реформам рынка капитала.

Как показывает мировой опыт, на начальном этапе цены размещения акций научно-технических предприятий часто колеблются. Так случилось и 22 июля, когда торги открылись ростом котировок. Затем котировки акций некоторых компаний стали снижаться.

Торговая площадка для сферы научно-технологических инноваций - новинка на китайском рынке капитала: многие котирующиеся компании находятся на начальной стадии, им пока не удалось получить стабильную прибыль. По мнению экспертов, судить о том, имеет ли компания инвестиционную привлекательность, нельзя лишь по ее рыночному коэффициенту прибыли. Ценность зависит, в том числе, от инвестиций в НИОКР и потенциала роста.

Экономика Китая сегодня поддерживает стабильный и быстрый рост, но в то же время возрастает и неопределенность внешней среды. Как отмечают эксперты, запуск торговой площадки для сферы научно-технологических инноваций будет стимулировать концентрацию средств на высококачественных научно-технических предприятиях, что позволит соответствующим компаниям повысить инновационную активность и конкурентоспособность, а также способствовать трансформации и модернизации промышленности страны и развитию "новой экономики".

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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