Китайскую, российскую и монгольскую кухню представят на кулинарном фестивале

На фестивале можно не только попробовать, но и научиться готовить национальные блюда. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В кулинарном квартале под названием "Чицзе" ("обжорные ряды") представлено множество традиционных национальных блюд. Повара готовят настоящие шедевры прямо на месте, не давая прохожим ни малейшего шанса спокойно пройти мимо.

В рамках фестиваля проходит также выставка продуктов питания стран "Одного пояса и одного пути". Посетители могут попробовать хлеб и пиво из России, а также блюда русской кухни. Один из местных жителей по имени Сюй Фэн рассказал журналисту: "На мероприятии я познакомился с разницей культур питания Китая и других стран мира, о чем я раньше не имел представления".

Выступая на церемонии открытия, мэр Уланчаба Фэй Дунбинь заявил, что 8-й кулинарный фестиваль "Китай-Россия-Монголия" становится все более ориентирован на интернациональность, культуру и доступность широкой аудитории. Он уже стал визитной карточкой города в этой сфере.

К фестивалю приурочен целый ряд профильных мероприятий, в частности, Международный форум по кулинарии и культуре туризма, презентации новых программ местной туриндустрии и экологически чистых продуктов пищевой промышленности.