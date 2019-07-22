Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 178-ФЗ "О внесении изменений в статью 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 27 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 10 июля 2019 года

Статья 1

Внести в примечания к статье 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2005, N 27, ст. 2719; 2007, N 26, ст. 3089; 2010, N 31, ст. 4208; 2015, N 24, ст. 3367; 2016, N 1, ст. 28; 2017, N 31, ст. 4814) следующие изменения:

1) примечание 2 после слов "Федеральным законом" дополнить словами "от 8 июня 2015 года N 140-ФЗ";

2) дополнить примечанием 3 следующего содержания:

"3. Примечание 2 применяется также в отношении лица, являющегося декларантом или лицом, информация о котором содержится в специальной декларации, поданной в ходе третьего этапа декларирования в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015 года N 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин