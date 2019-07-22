Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 180-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 27 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 10 июля 2019 года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 18, ст. 1721; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434, 4440; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 30, ст. 3095; N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; 2005, N 1, ст. 9, 13, 40, 45; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1075, 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; N 50, ст. 5247; N 52, ст. 5596; 2006, N 1, ст. 10; N 2, ст. 172; N 6, ст. 636; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380; N 28, ст. 2975; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3420, 3432, 3438, 3452; N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 29; N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007, 4008, 4009, 4015; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6246; 2008, N 18, ст. 1941; N 20, ст. 2251; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3604; N 49, ст. 5745; N 52, ст. 6227, 6235, 6236; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759, 2776; N 26, ст. 3120, 3122, 3132; N 29, ст. 3597, 3635, 3642; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5711, 5724; N 52, ст. 6406, 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 11, ст. 1176; N 15, ст. 1751; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2525; N 23, ст. 2790; N 27, ст. 3416; N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4002, 4006, 4007; N 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4198, 4206, 4207, 4208; N 32, ст. 4298; N 41, ст. 5192; N 49, ст. 6409; N 50, ст. 6605; N 52, ст. 6995; 2011, N 1, ст. 10, 23, 54; N 7, ст. 901; N 15, ст. 2039, 2041; N 17, ст. 2310; N 19, ст. 2715; N 23, ст. 3260; N 27, ст. 3873, 3881; N 29, ст. 4290, 4298; N 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; N 46, ст. 6406; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7025, 7042, 7061; N 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, N 6, ст. 621; N 10, ст. 1166; N 15, ст. 1723; N 18, ст. 2126, 2128; N 19, ст. 2278, 2281; N 24, ст. 3068, 3069, 3082; N 25, ст. 3268; N 29, ст. 3996; N 31, ст. 4320, 4322, 4330; N 47, ст. 6402, 6403; N 49, ст. 6757; N 53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, N 14, ст. 1651, 1666; N 19, ст. 2319, 2323, 2325; N 23, ст. 2871, 2875; N 26, ст. 3207, 3208; N 27, ст. 3454, 3470, 3478; N 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; N 31, ст. 4191; N 40, ст. 5032;N 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5452; N 44, ст. 5624, 5643; N 48, ст. 6161, 6165; N 49, ст. 6327, 6341, 6342; N 51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; N 52, ст. 6961, 6980, 6986, 6999, 7002; 2014, N 6, ст. 557, 559, 566; N 11, ст. 1092, 1096; N 14, ст. 1562; N 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2335; N 23, ст. 2927; N 26, ст. 3366, 3368, 3379, 3395; N 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4220, 4224, 4228, 4233, 4244, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799, 5801; N 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6651; N 52, ст. 7541, 7549, 7550, 7557; 2015, N 1, ст. 29, 37, 67, 74, 83, 84, 85; N 10, ст. 1405, 1416; N 13, ст. 1804, 1811; N 14, ст. 2011; N 18, ст. 2614, 2620; N 21, ст. 2981; N 24, ст. 3370; N 27, ст. 3945, 3950; N 29, ст. 4346, 4359, 4362, 4374, 4376, 4391; N 41, ст. 5629, 5637; N 44, ст. 6046; N 45, ст. 6205, 6208; N 48, ст. 6706, 6710; N 51, ст. 7249, 7250; 2016, N 1, ст. 11, 28, 59, 63, 84; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481, 1491, 1493; N 14, ст. 1911; N 15, ст. 2066; N 18, ст. 2509, 2514; N 23, ст. 3285; N 26, ст. 3869, 3871, 3876, 3877, 3884, 3887, 3891; N 27, ст. 4160, 4164, 4183, 4197, 4205, 4206, 4223, 4238, 4251, 4259, 4286, 4287, 4291, 4305; N 28, ст. 4558; N 50, ст. 6975; N 52, ст. 7489, 7508; 2017, N 1, ст. 12, 31, 47, 51; N 7, ст. 1030, 1032; N 9, ст. 1278; N 11, ст. 1535; N 17, ст. 2457; N 18, ст. 2664; N 22, ст. 3069; N 23, ст. 3227; N 24, ст. 3487; N 27, ст. 3947; N 30, ст. 4455; N 31, ст. 4738, 4755, 4758, 4812, 4814, 4815, 4816, 4827, 4828; N 45, ст. 6584; N 47, ст. 6844, 6851; N 49, ст. 7308; N 50, ст. 7562; N 52, ст. 7919, 7925;2018, N 1, ст. 21, 30, 35, 48; N 7, ст. 973; N 11, ст. 1577; N 18, ст. 2562; N 27, ст. 3937, 3938; N 30, ст. 4555; N 31, ст. 4824, 4825, 4826, 4851; N 41, ст. 6187; N 42, ст. 6378; N 45, ст. 6832, 6843; N 47, ст. 7125, 7128; N 53, ст. 8431, 8436, 8447; 2019, N 6, ст. 465; N 10, ст. 893; N 12, ст. 1216, 1217, 1218, 1219; N 14, ст. 1460, 1465; N 16, ст. 1819, 1821; N 18, ст. 2219; N 22, ст. 2669; N 23, ст. 2918; Российская газета, 2019, 19 июня) следующие изменения:

1) в статье 9.13:

а) в наименовании слова "доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур" заменить словами "к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг";

б) абзац первый изложить в следующей редакции:

"Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг - ";

2) в статье 23.1:

а) в части 1 слова "статьями 9.52, 9.13, 9.14" заменить словами "статьей 9.52, статьей 9.13 (в части уклонения от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов образования и предоставляемых услуг в сфере образования), статьей 9.14";

б) часть 2 после цифр "9.11," дополнить цифрами "9.13,";

3) в статье 23.36:

а) часть 1 после слов "статьей 9.2 (в отношении судоходных гидротехнических сооружений)," дополнить словами "статьей 9.13 (в части уклонения от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и услуг по перевозке пассажиров в области железнодорожного транспорта, внутреннего водного транспорта, автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта),";

б) в части 2:

пункт 1 после цифр "8.23," дополнить словами "статьей 9.13 (в части уклонения от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта и услуг по перевозке пассажиров в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта), статьей";

в пункте 3 слова "статьями 9.2 и" заменить словами "статьей 9.2 (в отношении судоходных гидротехнических сооружений), статьей 9.13 (в части уклонения от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов внутреннего водного транспорта и услуг по перевозке пассажиров в области внутреннего водного транспорта), статьей";

в пункте 4 слова "статьями 6.25," заменить словами "статьей 6.25, статьей 9.13 (в части уклонения от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов железнодорожного транспорта и услуг по перевозке пассажиров в области железнодорожного транспорта), статьей";

4) часть 1 статьи 23.361 после слов "предусмотренных статьями" дополнить цифрами "9.13,";

5) в статье 23.42:

а) часть 1 после цифр "8.23," дополнить словами "статьей 9.13 (в части уклонения от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов гражданской авиации и услуг по перевозке пассажиров в области гражданской авиации),";

6) пункт 1 части 2 после цифр "8.23," дополнить словами "статьей 9.13 (в части уклонения от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов гражданской авиации и услуг по перевозке пассажиров в области гражданской авиации),";

б) часть 1 статьи 23.44 после слова "предусмотренных" дополнить словами "статьей 9.13 (в части уклонения от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг связи),";

7) часть 1 статьи 23.55 после цифр "9.51," дополнить словами "статьей 9.13 (в части уклонения от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов жилищного фонда),";

8) часть 1 статьи 23.81 после цифр "6.32," дополнить словами "статьей 9.13 (в части уклонения от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов организаций, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность, и предоставляемых ими услуг),";

9) главу 23 дополнить статьей 23.89 следующего содержания:

"Статья 23.89. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания

1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.13 (в части уклонения от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социального обслуживания и предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания) настоящего Кодекса.

2. От имени органов, указанных в части 1 настоящей статьи, дела об административных правонарушениях в пределах своих полномочий вправе рассматривать руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания, их заместители.";

10) в части 2 статьи 28.3:

а) в пункте 17 цифры "- 5.43, 9.13" исключить;

б) пункт 90 после слов "статьей 5.57," дополнить словами "статьей 9.13 (в части уклонения от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов образования и предоставляемых услуг в сфере образования),".

Президент Российской Федерации В. Путин