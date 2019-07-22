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22.07.2019 20:22
Рубрика: Спорт

Начнут с крепкого

"Краснодар" сыграет с "Порту" в квалификации Лиги чемпионов
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(7917)
В швейцарском Ньоне в понедельник прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда еврокубков. В Лиге чемпионов с этой стадии свой путь начнет "Краснодар", который сыграет с португальским "Порту", а в Лиге Европы - московский "Спартак", получивший в соперники швейцарский "Тун".
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Начиная с прошлого сезона напрямую путевки в групповой этап Лиги чемпионов получают 26 команд. Среди них чемпион России "Зенит" и серебряный призер Премьер-лиги "Локомотив". Оставшиеся шесть вакансий разыгрываются в квалификации. Победители национальных первенств из стран с невысоким рейтингом УЕФА следуют по "пути чемпионов", где на кону четыре путевки. "Дорогу лиги" предлагается осилить клубам из сильных чемпионатов, не являющихся чемпионами своих стран. Под эту категорию подпадает наш "Краснодар".

Фото: @LFC/Twitter.com
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Подопечные Олега Мусаева впервые примут участие в Лиге чемпионов и предсказуемо оказались в числе "несеянных". Увы, судьба не стала делать новичкам скидок. При этом не обошлось без курьеза. Изначально в соперники краснодарцам досталось киевское "Динамо". Но УЕФА, как известно, команды из России и Украины разводит. В итоге киевлянам достался бельгийский "Брюгге", а "Краснодар" сыграет с "Порту".

Это, наверное, самый серьезный противник из тех, что могли выпасть российскому клубу на данной стадии. В последний раз "Порту" не попал в групповую стадию Лиги чемпионов в сезоне 2010/2011. Да и в самом турнире португальцы совершенно не статисты: два четвертьфинала за предыдущие пять сезонов тому подтверждение. Отметим, что первый матч эта пара проведет в Краснодаре 7 августа. Ответная встреча запланирована на 13 число того же месяца.

В Лиге Европы Россия представлена тремя командами. ЦСКА гарантированно сыграет в групповом раунде, а вот "Спартаку" и тульскому "Арсеналу" туда еще предстоит попасть. Туляки свой путь начнут уже во втором раунде, где им будет противостоять азербайджанский "Нефтчи". Если "оружейники" окажутся сильнее, то их следующим соперником станет израильский "Бней Иегуда". "Спартак" в третьем раунде сразится со швейцарским "Туном". Матчи пройдут 8 и 15 августа. Первую игру москвичи проведут на выезде.

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