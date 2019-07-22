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22.07.2019 14:04
Рубрика: Спорт

"Краснодар" сыграет с "Порту" в квалификации Лиги чемпионов

Текст: Максим Домчев
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. В соперники "Краснодару" достался португальский "Порту".
Футболисты "Краснодара". Фото: Александр Ступников/РИА Новости Футболисты "Краснодара". Фото: Александр Ступников/РИА Новости
Футболисты "Краснодара". Фото: Александр Ступников/РИА Новости

"Краснодар" оказался в числе несеяных команд, и ему достался самый непростой соперник из числа сеяных - "Порту". Первая встреча пройдет 6 или 7 августа в Краснодаре, ответная - 13 августа в Порту.

УЕФА выплатит участникам Лиги чемпионов почти 2 миллиарда евро

В прошлом сезоне "Порту" стал вторым в чемпионате Португалии, уступив лиссабонской "Бенфике" всего два очка. В межсезонье клуб, являющийся 28-кратным чемпионом страны, приобрел у московского "Спартака" нападающего Зе Луиша.

"Порту" - постоянный участник групповой стадии Лиги чемпионов. В 2004 году "драконы", в составе которых выступал россиянин Дмитрий Аленичев, стали победителями турнира. Португальский клуб также выиграл Кубок европейских чемпионов (1987, турнир-предшественник Лиги чемпионов), Кубок УЕФА (2003), Лигу Европы (2011) и Суперкубок УЕФА (1987).

В прошлом сезоне "Порту" попал в одну группу с московским "Локомотивом". Оба матча против команды Юрия Семина португальский клуб выиграл - 3:1 и 4:1.

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