"Краснодар" сыграет с "Порту" в квалификации Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. В соперники "Краснодару" достался португальский "Порту".

"Краснодар" оказался в числе несеяных команд, и ему достался самый непростой соперник из числа сеяных - "Порту". Первая встреча пройдет 6 или 7 августа в Краснодаре, ответная - 13 августа в Порту.

В прошлом сезоне "Порту" стал вторым в чемпионате Португалии, уступив лиссабонской "Бенфике" всего два очка. В межсезонье клуб, являющийся 28-кратным чемпионом страны, приобрел у московского "Спартака" нападающего Зе Луиша.

"Порту" - постоянный участник групповой стадии Лиги чемпионов. В 2004 году "драконы", в составе которых выступал россиянин Дмитрий Аленичев, стали победителями турнира. Португальский клуб также выиграл Кубок европейских чемпионов (1987, турнир-предшественник Лиги чемпионов), Кубок УЕФА (2003), Лигу Европы (2011) и Суперкубок УЕФА (1987).

В прошлом сезоне "Порту" попал в одну группу с московским "Локомотивом". Оба матча против команды Юрия Семина португальский клуб выиграл - 3:1 и 4:1.