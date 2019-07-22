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22.07.2019 17:24
Рубрика: Экономика

За аренду сбор не платят

КС освободил бизнесменов от незаконных платежей
Текст: Наталья Козлова
Не надо платить утилизационный сбор за оборудование, которое российский предприниматель взял в аренду и после ее окончания вернет хозяину.

Конституционный cуд РФ опубликовал постановление по интересному делу, которое явно привлечет внимание коммерсантов, многие из которых наверняка сталкивались с подобной проблемой. Речь идет о некоторых платежах, с которыми предпринимателям приходится в прямом смысле мучиться.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Конституционный суд РФ проверял конституционность положений статьи 241 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" . Об этом высокий суд страны попросили их коллеги - запрос в КС отправил Арбитражный суд Республики Карелия.

Решение Конституционного суда РФ основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.

В запросе арбитражных судей было сказано, что в производстве Арбитражного суда Карелии находится дело по иску Центральной акцизной таможни к индивидуальному предпринимателю Дмитрию Артимовичу.

Таможня требует от коммерсанта заплатить 9 миллионов рублей утилизационного сбора за ввезенный им в РФ в декабре 2016 года харвестер. Для тех, кто не знает, харвестер - это лесозаготовительный комбайн.

КС велел поправить закон, а до того не брать утилизационный сбор с арендной техники

Харвестер находится под таможенной процедурой временного ввоза.

Бизнесмен Дмитрий Артимович арендовал его у финской компании и после окончания срока аренды должен вернуть комбайн арендодателю.

Авторы запроса напоминают о статье 57 Конституции РФ, которая гласит, что каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. По их мнению, оспоренные нормы без достаточных на то законных оснований допускают требование уплаты утилизационного сбора с временно ввезенных на территорию Российской Федерации транспортных средств. Вот финский комбайн и попал под таможенную статью.

Конституционный суд РФ в свою очередь подчеркнул, что такие принципы налогообложения, как справедливость, равенство и соразмерность, применимы и к обязательным публичным платежам, в том числе и к утилизационному сбору.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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По мнению Конституционного суда, при временном нахождении транспортных средств на территории России "нет того же объема негативного воздействия на окружающую среду от их эксплуатации в период до утилизации, как от транспортных средств, которые ввезены насовсем".

Да и утилизировать с выгодой для себя арендованную технику отечественные коммерсанты не смогут.

Конституционный суд РФ подчеркнул следующее обстоятельство. При вывозе транспортного средства из Российской Федерации его собственники не смогут воспользоваться предусмотренным законом освобождением от взимания платы "в связи с передачей отходов, образовавшихся в результате утраты транспортными средствами своих потребительских свойств, организациям, осуществляющим деятельность по обращению с отходами".

По вердикту Конституционного суда, изученные им нормы не соответствуют Основному Закону страны.

Федеральному законодателю следует поправить закон, а до того нельзя требовать утилизационный сбор с тех, кто временно ввез транспортное средство на территорию Российской Федерации - заявил Конституционный суд.

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