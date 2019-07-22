Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 193-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Принят Государственной Думой 27 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 10 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 46, ст. 2615; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3172; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 45, ст. 4627; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4217, 4257; 2017, N 50, ст. 7563) следующие изменения:

1) статью 362:

а) дополнить частью четвертой следующего содержания:

"Организации культуры и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие создание, исполнение, показ (за исключением кинопоказа) и интерпретацию произведений литературы и искусства (далее - организации исполнительских искусств), и музеи размещают на своих официальных сайтах в сети "Интернет" информацию:

об установленных организациями исполнительских искусств и музеями ценах на билеты, абонементы и экскурсионные путевки на проводимые ими театрально-зрелищные, культурно-просветительные или зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе публичное представление музейных предметов и музейных коллекций (далее - зрелищные мероприятия);

о лицах, уполномоченных в соответствии с частью четвертой статьи 521 настоящих Основ на реализацию билетов, абонементов и экскурсионных путевок на зрелищные мероприятия, о других лицах, которым в соответствии с частью пятой статьи 521 настоящих Основ уполномоченными лицами переданы права и обязанности по реализации билетов, абонементов и экскурсионных путевок на зрелищные мероприятия, включая сведения о сайтах в сети "Интернет", через которые указанными лицами осуществляется реализация таких билетов, абонементов и экскурсионных путевок, а также информацию о максимальной стоимости технологически обусловленных (необходимых) и неразрывно связанных с реализацией билетов, абонементов и экскурсионных путевок услуг по бронированию, формированию в электронной форме и (или) печати на бумажном носителе билетов, абонементов или экскурсионных путевок, по информированию покупателей о проводимых зрелищных мероприятиях, об отмене, замене и (или) переносе зрелищных мероприятий и иных информационно-консультативных услуг (далее - сопутствующие услуги), оказываемых покупателям билетов, абонементов и экскурсионных путевок указанными лицами;

о формах, реквизитах и элементах оформления билетов, абонементов и экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия;

о лицах, на которые в соответствии с частью девятой статьи 521 настоящих Основ возложена обязанность по возмещению посетителю полной стоимости билета, о лицах, на которые в соответствии с частью пятнадцатой статьи 521 настоящих Основ возложена обязанность по возврату посетителю стоимости билета, абонемента или экскурсионной путевки;

о зрелищных мероприятиях, посещение которых осуществляется при предъявлении документов, удостоверяющих личность посетителя, в том числе документов, удостоверяющих личность иностранного гражданина или лица без гражданства, с указанием сведений о посетителе (фамилии, имени и отчества) в билете, абонементе и экскурсионной путевке (далее - именной билет, именной абонемент и именная экскурсионная путевка), в случае реализации организациями исполнительских искусств и музеями именных билетов, именных абонементов, именных экскурсионных путевок;

о предусматривающих особые условия приобретения билетов, абонементов, экскурсионных путевок (в том числе льготы, скидки) на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия специальных программах и акциях, включая информацию о праве таких организаций исполнительских искусств и музеев не принимать к возврату приобретенные в рамках данных специальных программ и акций билеты, абонементы и экскурсионные путевки;

о порядке возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок, в том числе именных билетов, именных абонементов и именных экскурсионных путевок, на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия.";

б) дополнить частью пятой следующего содержания:

"Организации исполнительских искусств и музеи обязаны предоставлять посетителям по их просьбе при посещении ими таких организаций исполнительских искусств и музеев информацию, указанную в части четвертой настоящей статьи.";

2) дополнить статьей 521 следующего содержания:

"Статья 521. Оформление, реализация и возврат билетов, абонементов и экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти утверждает в установленном порядке формы билета, абонемента и экскурсионной путевки (в том числе формы электронного билета, электронного абонемента и электронной экскурсионной путевки) на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия как бланки строгой отчетности, содержащие реквизиты билета, абонемента и экскурсионной путевки. Организации исполнительских искусств и музеи вправе самостоятельно устанавливать элементы оформления билетов, абонементов и экскурсионных путевок на проводимые ими зрелищные мероприятия.

Билеты, абонементы и экскурсионные путевки, формы и реквизиты которых не соответствуют формам и реквизитам, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, билеты, абонементы и экскурсионные путевки, элементы оформления которых не соответствуют элементам оформления, установленным организациями исполнительских искусств и музеями, билеты, абонементы и экскурсионные путевки, содержащие исправления, поддельные билеты, поддельные абонементы и поддельные экскурсионные путевки являются недействительными, не дают права на посещение проводимых такими организациями исполнительских искусств и музеями зрелищных мероприятий и не принимаются к возврату.

Реализация билетов, абонементов и экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия по цене, превышающей цену, указанную в билете, абонементе или экскурсионной путевке, не допускается.

Реализация билетов, абонементов и экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия осуществляется такими организациями исполнительских искусств и музеями самостоятельно и (или) уполномоченными ими физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальными предпринимателями), юридическими лицами на основании договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации с такими организациями исполнительских искусств и музеями, гражданами на основании гражданско-правовых договоров, заключенных с такими организациями исполнительских искусств и музеями (далее - уполномоченные лица).

Организация исполнительских искусств и музей вправе разрешить уполномоченному лицу передавать по договору другому лицу права и обязанности по реализации билетов, абонементов и экскурсионных путевок на проводимые такими организацией исполнительских искусств и музеем зрелищные мероприятия. Передача прав и обязанностей по указанному договору другому лицу осуществляется в соответствии с гражданским законодательством. При этом уполномоченное лицо несет ответственность за действия другого лица перед такими организацией исполнительских искусств и музеем.

Не допускается реализация иными, не указанными в частях четвертой и пятой настоящей статьи лицами билетов, абонементов и экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия (за исключением однократной продажи гражданином приобретенных им для использования в личных целях билета, абонемента или экскурсионной путевки по цене, не превышающей цены, указанной в билете, абонементе или экскурсионной путевке). Уполномоченное лицо и лицо, указанное в части пятой настоящей статьи, при реализации билетов, абонементов и экскурсионных путевок вправе взимать плату за оказание покупателю сопутствующих услуг, если иное не предусмотрено договором, заключенным организацией исполнительских искусств или музеем с уполномоченным лицом. Факт оказания покупателю билета, абонемента или экскурсионной путевки сопутствующих услуг должен быть оформлен в соответствии с законодательством Российской Федерации с обязательной выдачей покупателю документа, подтверждающего оплату сопутствующих услуг. Общая стоимость сопутствующих услуг, оказываемых уполномоченным лицом или лицом, указанным в части пятой настоящей статьи, покупателю билета, абонемента или экскурсионной путевки на проводимые государственными или муниципальными организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия, должна составлять менее 10 процентов цены, указанной в приобретенных билете, абонементе или экскурсионной путевке. Общая стоимость сопутствующих услуг, оказываемых уполномоченным лицом или лицом, указанным в части пятой настоящей статьи, покупателю билета, абонемента или экскурсионной путевки на проводимые иными организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия, должна составлять менее 10 процентов цены, указанной в приобретенных билете, абонементе или экскурсионной путевке, если иное не предусмотрено договором, заключенным организацией исполнительских искусств или музеем с уполномоченным лицом. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти утверждает порядок формирования и расчета общей стоимости сопутствующих услуг, оказываемых покупателю билета, абонемента или экскурсионной путевки.

Организации исполнительских искусств и музеи вправе реализовывать именные билеты, именные абонементы и именные экскурсионные путевки с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. Именные билеты, именные абонементы и именные экскурсионные путевки дают право на посещение зрелищных мероприятий только при предъявлении документов, удостоверяющих личность посетителей. Перечень соответствующих документов устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. При несоответствии сведений о посетителе, указанных в именном билете, именном абонементе или именной экскурсионной путевке, сведениям, содержащимся в предъявляемом документе, или при наличии исправлений в сведениях о посетителе, указанных в именном билете, именном абонементе или именной экскурсионной путевке, посетитель не допускается на зрелищное мероприятие.

В случае отмены, замены либо переноса проводимого организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного мероприятия посетителю по его инициативе возмещается в установленном организацией исполнительских искусств или музеем порядке полная стоимость билета организацией исполнительских искусств или музеем либо уполномоченным лицом, у которого был приобретен билет, если договором уполномоченного лица с организацией исполнительских искусств или музеем на данное уполномоченное лицо возложена обязанность по возмещению полной стоимости билета.

В случае отказа посетителя от посещения проводимого организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного мероприятия в связи с документально подтвержденными обстоятельствами, связанными с болезнью посетителя либо смертью лица, являвшегося членом его семьи или его близким родственником в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, возврат билета посетителем осуществляется в соответствии с правилами и условиями, установленными Правительством Российской Федерации.

В случае отказа посетителя от посещения проводимого организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного мероприятия по причинам, не предусмотренным частью десятой настоящей статьи, посетитель имеет право при возврате билета, абонемента или экскурсионной путевки:

не позднее чем за десять дней до дня проведения зрелищного мероприятия получить обратно 100 процентов цены билета, абонемента или экскурсионной путевки;

менее чем за десять дней, но не позднее чем за пять дней до дня проведения зрелищного мероприятия получить обратно не менее 50 процентов цены билета, абонемента или экскурсионной путевки;

менее чем за пять дней, но не позднее чем за три дня до дня проведения зрелищного мероприятия получить обратно не менее 30 процентов цены билета, абонемента или экскурсионной путевки.

В случае отказа посетителя от посещения проводимого организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного мероприятия по причинам, не предусмотренным частью десятой настоящей статьи, менее чем за три дня до дня проведения зрелищного мероприятия организация исполнительских искусств или музей вправе не возвращать посетителю стоимость билета, абонемента или экскурсионной путевки.

Для абонементов на проводимые организацией исполнительских искусств или музеем зрелищные мероприятия днем проведения зрелищного мероприятия является день проведения первого предусмотренного абонементом зрелищного мероприятия.

Билеты, абонементы и экскурсионные путевки (за исключением именных билетов, именных абонементов и именных экскурсионных путевок), реализованные организацией исполнительских искусств и музеем в рамках специальных программ и акций, предусматривающих особые условия приобретения билетов, абонементов и экскурсионных путевок (в том числе льготы, скидки), по решению таких организации исполнительских искусств и музея могут не приниматься к возврату.

Организация исполнительских искусств или музей при возврате посетителем билета, абонемента или экскурсионной путевки на проводимое такими организацией исполнительских искусств или музеем зрелищное мероприятие вправе предложить ему посетить это зрелищное мероприятие в другое время или посетить другое проводимое такими организацией исполнительских искусств или музеем зрелищное мероприятие либо вернуть стоимость билета, абонемента или экскурсионной путевки. Возврат посетителю стоимости билета, абонемента или экскурсионной путевки осуществляется организацией исполнительских искусств или музеем либо уполномоченным лицом, у которого были приобретены билет, абонемент или экскурсионная путевка, если договором уполномоченного лица с организацией исполнительских искусств или музеем на данное уполномоченное лицо возложена обязанность по возмещению стоимости билета, абонемента или экскурсионной путевки.

Организация исполнительских искусств и музей не осуществляют возврат денежных средств, уплаченных посетителем указанным в частях четвертой и пятой настоящей статьи лицам сверх установленной такими организацией исполнительских искусств и музеем цены билета, абонемента или экскурсионной путевки, в том числе именного билета, именного абонемента или именной экскурсионной путевки.

Правила и условия возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок и переоформления на других лиц именных билетов, именных абонементов и именных экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия в случае отказа посетителей от посещения зрелищных мероприятий утверждаются Правительством Российской Федерации.

Организации исполнительских искусств и музеи в соответствии с правилами и условиями, установленными Правительством Российской Федерации, утверждают порядок возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок и переоформления на других лиц (с указанием должностных лиц, осуществляющих такое переоформление) именных билетов, именных абонементов и именных экскурсионных путевок на проводимые ими зрелищные мероприятия в случае отказа посетителей от посещения зрелищных мероприятий.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин