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22.07.2019 14:50
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Ли На включена в Международный зал теннисной славы

Китайская теннисистка Ли На стала первым представителем Китая и Азии, вошедшим в Международный зал теннисной славы. Торжественная церемония состоялась в американском Ньюпорте. Вместе с ней этой чести удостоились россиянин Евгений Кафельников и француженка Мэри Пирс, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Ли На - самая титулованная китаянка в большом теннисе. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Ли На - самая титулованная китаянка в большом теннисе. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Ли На - самая титулованная китаянка в большом теннисе. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Ли На - бывшая вторая ракетка мира. Она родилась в городе Ухань в 1982 году и начала заниматься теннисом в восемь лет. Это первая теннисистка из Китая, сумевшая добиться великолепных результатов в большом теннисе и ставшая победительницей девяти турниров WTA, включая два турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2011, Открытый чемпионат Австралии-2014). Ли На отмечена не только за ее блестящие достижения, но и за ее дух профессионализма и энтузиазм, а также работу по подготовке и поощрению молодых спортсменов.

Теннисистка призналась, что включение в Зал теннисной славы - самая высокая оценка и признание ее спортивной карьеры. Она пообещала и дальше вдохновлять молодых теннисистов и оказывать им всемерную помощь.

За 65 лет с момента создания Международный зал теннисной славы принял более 250 игроков. Премия вручается не только тем, кто добился выдающихся результатов на международных соревнованиях, но и тем, кто вносит большой вклад в развитие мирового тенниса.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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