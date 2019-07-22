Ли На включена в Международный зал теннисной славы

Ли На - бывшая вторая ракетка мира. Она родилась в городе Ухань в 1982 году и начала заниматься теннисом в восемь лет. Это первая теннисистка из Китая, сумевшая добиться великолепных результатов в большом теннисе и ставшая победительницей девяти турниров WTA, включая два турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2011, Открытый чемпионат Австралии-2014). Ли На отмечена не только за ее блестящие достижения, но и за ее дух профессионализма и энтузиазм, а также работу по подготовке и поощрению молодых спортсменов.

Теннисистка призналась, что включение в Зал теннисной славы - самая высокая оценка и признание ее спортивной карьеры. Она пообещала и дальше вдохновлять молодых теннисистов и оказывать им всемерную помощь.

За 65 лет с момента создания Международный зал теннисной славы принял более 250 игроков. Премия вручается не только тем, кто добился выдающихся результатов на международных соревнованиях, но и тем, кто вносит большой вклад в развитие мирового тенниса.