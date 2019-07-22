Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 189-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях"

Принят Государственной Думой 27 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 10 июля 2019 года

Внести в Федеральный закон от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N46, ст. 4434; 2005, N30, ст. 3104; 2006, N6, ст. 636; 2008, N30, ст. 3616; 2010, N 31, ст. 4183; 2011, N 30, ст. 4590; 2013, N 19, ст. 2326; N 52, ст. 6981; 2017, N 14, ст. 2003; N 49, ст. 7330; 2018, N 11, ст. 1587) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) в пункте 51 слово "фискальный" исключить, слова "в лотерее" заменить словами "в тиражной лотерее";

б) в пункте 52 слова "участие в лотерее" заменить словами "участие в тиражной лотерее";

в) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) организация лотереи - осуществление мероприятий, включающих в себя определение оператора лотереи, заключение контракта с оператором лотереи, утверждение условий лотереи;";

г) пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18) лотерейный терминал - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для передачи данных о выбранной участником лотереи лотерейной ставке (лотерейных ставках) в центр обработки лотерейной информации, выдачи лотерейных квитанций и используемый при проведении тиражных лотерей;";

2) в абзаце четвертом части 2 статьи 3 слова ", электронные лотерейные билеты на стадии их изготовления (создания)" заменить словами "на стадии их изготовления", слова ", электронного лотерейного билета" исключить;

3) в статье 4:

а) в части 1:

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) принятие Правительством Российской Федерации решений об определении оператора лотерей;";

пункт 31 признать утратившим силу;

б) в части 2 цифры "31 - 6" заменить цифрами "4 - 6";

4) статью 5 признать утратившей силу;

5) статью 61 дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Не допускается распространение (реализация) лотерейных билетов бестиражных лотерей с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.";

6) часть 5 статьи 8 дополнить словами "либо представленных оператором лотереи, определенным решением Правительства Российской Федерации";

7) в части 1 статьи 10:

а) пункт 1 дополнить словами "и не более чем 70 процентов";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) размер целевых отчислений от лотереи, предусмотренный условиями лотереи, должен составлять 10 процентов от разницы между суммой выручки оператора лотереи от проведения лотереи за отчетный квартал и суммой сформированного в соответствии с условиями лотереи призового фонда за отчетный квартал;";

в) в пункте 4 слова "менее чем пять лет" заменить словами "менее чем один год";

8) в части 2 статьи 11 слово "осуществлять" заменить словами "перечислять в федеральный бюджет", слово "установленных" заменить словом "предусмотренных";

9) часть 11 статьи 121 изложить в следующей редакции:

"11. Лотерейный терминал должен обеспечивать:

1) ввод (выбор) лотерейных комбинаций;

2) передачу данных о лотерейной ставке (лотерейных ставках) в центр обработки лотерейной информации для их регистрации и учета;

3) прием данных о регистрации принятой лотерейной ставки (лотерейных ставок) из центра обработки лотерейной информации;

4) выдачу участнику тиражной лотереи лотерейной квитанции, отображающей выбранную участником лотерейную комбинацию (выбранные лотерейные комбинации).";

10) в статье 13:

а) часть 3 дополнить словами ", за исключением случая, если оператор лотереи определяется решением Правительства Российской Федерации";

б) дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, заключает не более одного контракта на проведение лотереи.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере бюджетной деятельности, заключает не более двух контрактов на проведение лотерей, один из которых заключается с оператором лотереи, определенным решением Правительства Российской Федерации.";

11) в пункте 1 части 1 статьи 19 слова ", электронный лотерейный билет" исключить;

12) в статье 20:

а) в абзаце третьем части 6 слова "выигрышных лотерейного билета, электронного лотерейного билета" заменить словами "выигрышного лотерейного билета", слова "их предъявления" заменить словами "его предъявления";

б) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Оператор лотереи в течение трех лет обязан хранить протоколы тиражных комиссий, документы о выплате, передаче или предоставлении выигрыша, выигрышные лотерейные билеты, электронные лотерейные билеты, информацию о выигрышных лотерейных квитанциях, размер выигрыша по которым в соответствии с условиями лотереи обусловливает необходимость проведения экспертизы выигрышного лотерейного билета, выигрышного электронного лотерейного билета, выигрышной лотерейной квитанции.".

Президент Российской Федерации В. Путин