Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 189-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях"

Принят Государственной Думой 27 июня 2019 года
Одобрен Советом Федерации 10 июля 2019 года
Внести в Федеральный закон от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N46, ст. 4434; 2005, N30, ст. 3104; 2006, N6, ст. 636; 2008, N30, ст. 3616; 2010, N 31, ст. 4183; 2011, N 30, ст. 4590; 2013, N 19, ст. 2326; N 52, ст. 6981; 2017, N 14, ст. 2003; N 49, ст. 7330; 2018, N 11, ст. 1587) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) в пункте 51 слово "фискальный" исключить, слова "в лотерее" заменить словами "в тиражной лотерее";
б) в пункте 52 слова "участие в лотерее" заменить словами "участие в тиражной лотерее";
в) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) организация лотереи - осуществление мероприятий, включающих в себя определение оператора лотереи, заключение контракта с оператором лотереи, утверждение условий лотереи;";
г) пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18) лотерейный терминал - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для передачи данных о выбранной участником лотереи лотерейной ставке (лотерейных ставках) в центр обработки лотерейной информации, выдачи лотерейных квитанций и используемый при проведении тиражных лотерей;";
2) в абзаце четвертом части 2 статьи 3 слова ", электронные лотерейные билеты на стадии их изготовления (создания)" заменить словами "на стадии их изготовления", слова ", электронного лотерейного билета" исключить;
3) в статье 4:
а) в части 1:
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) принятие Правительством Российской Федерации решений об определении оператора лотерей;";
пункт 31 признать утратившим силу;
б) в части 2 цифры "31 - 6" заменить цифрами "4 - 6";
4) статью 5 признать утратившей силу;
5) статью 61 дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Не допускается распространение (реализация) лотерейных билетов бестиражных лотерей с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.";
6) часть 5 статьи 8 дополнить словами "либо представленных оператором лотереи, определенным решением Правительства Российской Федерации";
7) в части 1 статьи 10:
а) пункт 1 дополнить словами "и не более чем 70 процентов";
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) размер целевых отчислений от лотереи, предусмотренный условиями лотереи, должен составлять 10 процентов от разницы между суммой выручки оператора лотереи от проведения лотереи за отчетный квартал и суммой сформированного в соответствии с условиями лотереи призового фонда за отчетный квартал;";
в) в пункте 4 слова "менее чем пять лет" заменить словами "менее чем один год";
8) в части 2 статьи 11 слово "осуществлять" заменить словами "перечислять в федеральный бюджет", слово "установленных" заменить словом "предусмотренных";
9) часть 11 статьи 121 изложить в следующей редакции:
"11. Лотерейный терминал должен обеспечивать:
1) ввод (выбор) лотерейных комбинаций;
2) передачу данных о лотерейной ставке (лотерейных ставках) в центр обработки лотерейной информации для их регистрации и учета;
3) прием данных о регистрации принятой лотерейной ставки (лотерейных ставок) из центра обработки лотерейной информации;
4) выдачу участнику тиражной лотереи лотерейной квитанции, отображающей выбранную участником лотерейную комбинацию (выбранные лотерейные комбинации).";
10) в статье 13:
а) часть 3 дополнить словами ", за исключением случая, если оператор лотереи определяется решением Правительства Российской Федерации";
б) дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, заключает не более одного контракта на проведение лотереи.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере бюджетной деятельности, заключает не более двух контрактов на проведение лотерей, один из которых заключается с оператором лотереи, определенным решением Правительства Российской Федерации.";
11) в пункте 1 части 1 статьи 19 слова ", электронный лотерейный билет" исключить;
12) в статье 20:
а) в абзаце третьем части 6 слова "выигрышных лотерейного билета, электронного лотерейного билета" заменить словами "выигрышного лотерейного билета", слова "их предъявления" заменить словами "его предъявления";
б) часть 8 изложить в следующей редакции:
"8. Оператор лотереи в течение трех лет обязан хранить протоколы тиражных комиссий, документы о выплате, передаче или предоставлении выигрыша, выигрышные лотерейные билеты, электронные лотерейные билеты, информацию о выигрышных лотерейных квитанциях, размер выигрыша по которым в соответствии с условиями лотереи обусловливает необходимость проведения экспертизы выигрышного лотерейного билета, выигрышного электронного лотерейного билета, выигрышной лотерейной квитанции.".
Президент Российской Федерации В. Путин