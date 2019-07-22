Лукашенко не видит препятствий для усиления политического диалога с ЕС

Руководство Беларуси не видит барьеров, препятствующих усилению диалога с Европейским Союзом "не только по экономическим, но и политическим вопросам". Минск к этому готов, подчеркнул Александр Лукашенко на встрече 22 июля с главой представительства ЕС в РБ Андреа Викторин, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент предложил двигаться в этом направлении, "не ожидая каких бы то ни было событий: то ли парламентских, то ли президентских выборов. Думаю, наши отношения важнее всяких политических кампаний у вас или у нас", - отметил он. Белорусский руководитель рассчитывает и на содействие ЕС в стабилизации ситуации на Украине. "Прошли президентские, парламентские выборы, важный вопрос так или иначе там решен - вопрос власти. В свое время Европейский Союз дал много обнадеживающих сигналов для этой братской для нас страны и братского для нас народа. Я бы вас очень просил оказать всяческое содействие стабилизации ситуации на Украине", - акцентировал внимание собеседника Лукашенко.

Глава государства отметил большой вклад Андреа Викторин в развитие отношений между РБ и ЕС, подчеркнув, что последние годы они развиваются наиболее эффективно. От имени белорусского народа Лукашенко выразил благодарность своему визави за этот промежуток времени, который она отработала в Минске, и который, по его словам, "был весьма позитивен в отношениях с Евросоюзом". Отдельную благодарность он высказал за финансовую поддержку, которую Брюссель оказывает национальным проектам, в том числе по развитию инфраструктуры. "Это нужно будет не только белорусам, но и европейцам", - полагает он.

Андреа Викторин, в свою очередь, дала понять, что за последние несколько лет Беларуси и ЕС удалось выстроить доверительные отношения. "Между нами происходит открытый диалог как по политическим темам, так и по экономическим, а также по специфическим, отдельным вопросам, таким как торговля, таможенные вопросы", - пояснила она.

Как уже сообщалось, в июле на должность главы представительства ЕС в Беларуси был выдвинут Дирк Шубель, а Андреа Викторин будет представлять интересы Евросоюза в Ереване.