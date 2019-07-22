Лукашенко заявил о поддержке Сирии в борьбе с терроризмом

В отношениях между Минском и Дамаском нет закрытых тем для сотрудничества. "Мы готовы сделать все, на что способна Беларусь", - заявил Александр Лукашенко 22 июля на встрече с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валидом аль-Муаллемом, передает пресс-служба президента РБ.

Белорусский лидер особо отметил, что республика с первых дней конфликта в Сирии была на стороне народа и руководства этой арабской страны. "Мы очень внимательно следим за ситуацией в Сирии, за теми событиями, которые разворачиваются на вашей земле. Мы всячески поддерживали справедливую позицию Сирии", - подчеркнул президент.

Валид аль-Муаллем передал Лукашенко и белорусскому народу благодарность от президента Сирии Башара Асада за поддержку страны в этот сложный для нее период. "Мы уже несколько дней находимся в Беларуси, и нам очень нравится тот прогресс, который был достигнут благодаря вашему руководству. Мы действительно рассчитываем на то, что Беларусь будет участвовать в процессе восстановления Сирии, и предоставим приоритет всем белорусским компаниям, которые желают в этом участвовать", - заверил министр.