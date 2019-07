Metallica сыграла песню группы "Кино" на концерте в России

Вчера, в рамках мирового Worldwired Tour, культовая американская группа Metallica дала концерт на Большой спортивной арене "Лужники". Стадион был заполнен, а обозреватель "РГ", приехавший на него с фестиваля "Нашествие", удивился тому, как все-таки много у нас любителей рок-музыки.

На open-air в Тверской области присутствовали по разным оценкам от 180 до 200 тысяч зрителей, да и самый большой российский стадион "Лужники" вмещает с танцевальным партером около 100 тысяч человек. Причем "лишние" билеты было сложно найти даже у перекупщиков!

Metallica сыграла в Москве новые песни Hardwired, Now That We"re Were Dead, Split Out The Bone, Halo On Fire и проверенные временем хиты: For Whom The Bells Tolls, The Memory Remains, Master of Puppets, One. Ну и конечно, Nothing Else Matter- уже в блоке "на бис".

При этом, к удивлению зрителей, Metallica исполнила и "Группу крови" легендарного питерского коллектива "Кино": включила ее в попурри, запевом которого была новая песня Halo On Fire. Солировал, кстати, басист Роберт Трухильо, и интересно будет потом узнать, кто же показал ему эту песню? А также, почему из всех русских композиций Metallica выбрала именно ее?

"На бис" были сыграны три хита, в самом финале - Enter Sandman. Что впрочем, уже привычно. А весь концерт в "Лужниках" продолжался более двух с половиной часов.