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22.07.2019 20:15
Рубрика: Спорт

Все хотят на "Формулу"

Поступил миллион заявок на билеты Гран-при Нидерландов
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(7917)
Гран-при Нидерландов, которое пройдет впервые с 1985 года, вызвало сумасшедший ажиотаж.

Сообщается, что болельщики "Формулы-1" уже подали миллион заявок на покупку билетов. При этом автодром в Зандворте, где пройдет гоночный уик-энд, способен принять не более 105 тысяч болельщиков в день.

Фото: Владимир Аносов/РГ
По трассе "Формулы-1" в Сочи можно будет проехать на своем авто

Такое внимание к Гран-при Нидерландов объясняют в первую очередь огромной популярностью в стране голландского пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена. Напомним, что в личном зачете текущего чемпионата мира 21-летний Ферстаппен занимает третье место, уступая лишь пилотам "Мерседеса", британцу Льюису Хэмилтону и финну Валттери Боттасу.

Кроме того, в "Формуле-2" ярко проявляет себя еще один представитель Нидерландов Ник де Врис, который лидирует в общем зачете сезона.

Спорт Формула-1
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