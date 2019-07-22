На матче "Динамо" - "Рубин" впервые в РПЛ использовалась система VAR

Во втором туре российской Премьер-лиги произошло историческое событие. Впервые в истории российских чемпионатов была задействована система видеопомощи судьям (VAR). Правда, пока только на одном матче из восьми: "Динамо" - "Рубин".

Но и это уже прогресс. Изначально VAR планировалось внедрить уже в первом туре, однако в итоге система работала лишь в офлайн-режиме. На минувшей неделе Российский футбольный союз отравил заявку в Международный совет футбольных ассоциаций на использование видеоассистентов и получил одобрение. Вот только подсказки VAR главному арбитру матча Виталию Мешкову не потребовались. Хотя игра получилась горячей. Уже в первом тайме за две желтые карточки был удален казанец Евгений Башкиров. Но "Рубин" не только отбился в меньшинстве, но и в компенсированное время вырвал победу. Первую для его нынешнего наставника, Романа Шаронова.

Вряд ли VAR пригодился бы и в Черкизово, где "Локомотив" вчера одолел "Тамбов" - 2:1. Гости вышли вперед в самом начале матча, но "железнодорожникам", чтобы перевернуть ход игры хватило всего двух минут: на 31-й Эдер сравнял счет, а на 33-й Владислав Игнатьев забил, как оказалось позже, победный мяч. Забавно, что во втором тайме желтую карточку за излишнюю эмоциональность получил наставник "Локо" Юрий Семин.

- Что касается полученной мной желтой карточки, то все по делу. Нарушил - нарушил, - не стал оправдываться Юрий Палыч. - Я вышел за пределы технической зоны, по новым правилам это нарушение. Но по новым правилам нужен и VAR, чтобы было меньше искаженных результатов.

А вот где VAR бы пригодился, так это в Ростове-на-Дону, куда в субботу с визитом пожаловал "Спартак". Уже второй матч "красно-белых" не обходится без неоднозначных судейских решений. "Ростов" даже обратился в РФС с жалобой, потребовав отстранить от работы главного арбитра встречи Кирилла Левникова.

Увы, судейский скандал оказался не единственным на берегах Дона. После матча в подтрибунном помещении на полчаса были задержаны около двух тысяч спартаковских болельщиков. Некоторые из них подверглись избиению со стороны сотрудников ОМОНа, использовавших дубинки и электрошокеры. "Спартак" уже выступил с официальным заявлением, в котором жестко осудил действия сотрудников правопорядка.

Премьер-лига, которая первоначально говорила о "корректности и лояльности" полицейских, объявила о проведении дополнительной проверки "в связи с вновь открывшимися обстоятельствами".

Ну а самое обидное в данной ситуации, что невостребованным остается опыт прошлогоднего чемпионата мира, матчи которого, к слову, проходили и в Ростове-на-Дону. А ведь летом 2018-го все увидели, что даже при организации больших событий можно обходиться без эксцессов, подобных субботнему.

К счастью, говорить непосредственно о футболе поводов в эти выходные было больше. Второй тур оказался богатым на яркие и результативные матчи. Тон задала встреча в Уфе, где одноименная команда вела у "Краснодара" со счетом 2:0, но не удержала даже ничьей - 2:3.

"Ростов" попросил РФС отстранить от работы главного арбитра матча со "Спартаком" Кирилла Левникова

В Самаре, где местные "Крылья Советов" встречались с тульским "Арсеналом", матч также развивался по нелинейному сюжету. "Оружейники" вели 2:0, но в конце первого тайма 22-летний форвард хозяев Александр Соболев забил шикарный гол ударом через себя. Для парня это уже третий мяч в двух матчах. Правда, он не помог "Крыльям" даже отыграться - 2:3.

Наконец, стоит отметить очень уверенную победу екатеринбургского "Урала", который на своем поле разгромил "Ахмат" из Грозного - 3:0. Этот успех позволил уральцам с шестью очками выйти на первое место. Догнать их мог только "Зенит", гостевая встреча которого с "Сочи" завершилась вчера поздно вечером.

Статистика

"Уфа" - "Краснодар" - 2:3

Голы: Карп, 29; Табидзе, 40 - Намли, 49; Вилхена, 73; Табидзе, 86 (автогол).

"Крылья Советов" - "Арсенал" - 2:3

Голы: Соболев, 43; Бурлак, 56 - Ткачев, 22; Кангва, 24; Тудорие, 52.

ЦСКА - "Оренбург" - 2:1

Голы: Влашич, 30; Сигурдссон, 38 - Маляров, 40.

"Ростов" - "Спартак" - 2:2

Голы: Байрамян, 23; Зуев, 90+1 - Адриано, 25 (пенальти); Джикия, 66.

"Урал" - "Ахмат" - 3:0

Голы: Ильин, 45+2; Эль-Кабир, 58; Бавин, 78.

"Локомотив" - "Тамбов" - 2:1.

Голы: Эдер, 31; Игнатьев, 33 - Костюков,6.

"Динамо" - "Рубин" - 0:1.

Гол: Микелтадзе, 90+5.