Принят Государственной Думой 26 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 10 июля 2019 года

Статья 1

Внести в подпункт 2 пункта 8 статьи 34643 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 53, ст. 5023; 2012, N 26, ст. 3447; 2014, N 30, ст. 4245; N 48, ст. 6663; 2015, N 29, ст. 4358; 2016, N 14, ст. 1902; N 27, ст. 4176, 4181; 2017, N 49, ст. 7307) следующие изменения:

1) слово "Федерации;" заменить словом "Федерации.";

2) дополнить абзацем следующего содержания:

"При установлении предусмотренного настоящим подпунктом дополнительного перечня видов предпринимательской деятельности размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода может определяться для групп (подгрупп) и (или) отдельных видов экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам;".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения.

Президент Российской Федерации В. Путин