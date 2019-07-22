Налоговый вычет теперь можно получить на любые лекарства

Вернуть часть средств, потраченных на покупку лекарств для себя, супруга, родителей или детей, стало проще. Для этого достаточно иметь рецепт врача и чеки из аптеки. Список медикаментов не ограничен.

Раньше для подачи на социальный вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) лекарство должно было входить в перечень, утвержденный постановлением правительства.

Теперь это требование снято. Благодаря поправкам в Налоговый кодекс вернуть часть уплаченного НДФЛ отныне можно за покупку любого препарата. Главное, чтобы он был выписан лечащим врачом. С такими разъяснениями выступила Федеральная налоговая служба.

Сам вычет по-прежнему ограничен 13 процентами от 120 тысяч рублей. То есть потратить за год на лекарства можно и больше, но вернуть можно максимум 15,6 тысячи рублей.

Для получения вычета есть два способа.

Первый: в конце года подать декларацию 3-НДФЛ. Второй: оформить вычет у работодателя, предварительно подтвердив это право в налоговых органах. Для этого потребуется написать заявление на получение уведомления от ФНС, после чего отнести его на работу. Бухгалтерия не будет удерживать подоходный налог из зарплаты до тех пор, пока работник не получит всю сумму вычета. В обоих случаях для его оформления понадобятся подтверждающие документы: рецептурный бланк - специальный, со штампом для налоговой, и кассовые чеки из аптеки. Рецепт может быть выписан врачом частной клиники или даже доктором, который работает в частном кабинете. Главное, чтобы у него была лицензия на оказание медицинский услуг, уточнили "Российской газете" в налоговой службе.

При покупке лекарств, назначенных кому-либо из членов семьи, также можно получить вычет. Для этого нужно будет подтвердить степень родства с ними. При приобретении препаратов для детей понадобится свидетельство о рождении ребенка, если речь идет о лекарствах для супруга, то свидетельство о браке. Родство с родителями, если медикаменты врач выписал им, можно подтвердить собственным свидетельством о рождении.

Так как основным условием предоставления вычета является уплата налога на доходы физических лиц, может сложиться впечатление, что некоторые категории граждан, например, неработающие пенсионеры, претендовать на вычет по медицинским расходам не могут. Однако это не совсем так.

Те же пенсионеры могут получить возврат, если имеют легальный доход от сдачи в аренду квартиры или получили доход от продажи какого-то имущества. В обоих случаях они должны заплатить НДФЛ, а значит, имеют право на вычет.

Вычет можно получить, даже если вы покупали лекарства не для себя, а для близких

Важно знать

Новые вычеты для многодетных

С этого года для граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, при расчете земельного налога применяется налоговый вычет на "шесть соток": размер кадастровой стоимости участка, с которой взимается налог, уменьшается на стоимость 600 квадратных метров. Если многодетные родители владеют 10 сотками, то шесть из них налогом облагаться не будут. Если участок 600 квадратных метров или меньше, то платить за него не придется.

Вычет можно получить, даже если вы покупали лекарства не для себя, а для близких

Кроме того, многодетные получили право на дополнительные вычеты по налогу на имущество физлиц, который рассчитывается по кадастровой стоимости недвижимости. Так, общий вычет, то есть необлагаемая налогом площадь, составляет 20 квадратных метров для любой квартиры и комнаты и 50 квадратных метров для жилого дома. У многодетных налоговая база уменьшается еще на 5 метров по одной квартире и комнате и на 7 метров - по одному жилому дому в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.