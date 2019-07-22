Принят Государственной Думой 27 июня 2019 года
Одобрен Советом Федерации 10 июля 2019 года
Внести в статью 521 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 26, ст. 2519; 2014, N 43, ст. 5799; 2017, N 11, ст. 1538) следующие изменения:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) общественным объединениям, ассоциациям, уставной целью деятельности которых является сохранение объектов культурного наследия, а также фондам, созданным указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, уставной целью деятельности которых является сохранение исторического и культурного наследия;";
2) дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
"9) федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления.".
Президент Российской Федерации В. Путин