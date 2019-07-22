Назван самый дорогой спортивный клуб по версии Forbes

Мадридский "Реал" стал самым дорогим футбольным клубом по версии издания Forbes. А в списке всех спортивных клубов мадридцы - лишь третьи, пропустив вперед представителей НФЛ и МЛБ.

Мадридский "Реал" опередил "Барселону", что для "Королевского клуба" всегда имеет принципиальное значение. Стоимость "Реала" составляет 4,42 млрд долларов. Ожидается, что в скором времени мадридцы могут еще подорожать, если подпишут рекордный в истории футбола спонсорский контракт с компанией Adidas, по которому клуб заработает 1,8 млрд долларов за 12 лет.

Стоимость "Барселоны" составила 4 млрд долларов, на третьей строчке расположился английский "Манчестер Юнайтед" - 3,8 млрд. В первую пятерку также вошли немецкая "Бавария" - 3 млрд, "Манчестер Сити" - 2,69 млрд. По данным издания, средняя стоимость топ-20 клубов на 8,8% выше, чем год назад.

Мадридский клуб также лидирует по стоимости бренда - 725 млн. "Барселона" по этому показателю уступает более чем серьезно - 465 млн. "Реал" также стал лучшим по доходу от продажи телевизионных прав. Доход мадридцев составляет 1,277 млн.

"Барселона" опередила "Реал" по доходу в день домашнего матча клуба в национальном чемпионате. Каталонцы за гол на домашних матчах заработали 809 млн, "Реал" - 729 млн. Далеко позади остался "Манчестер Юнайтед" - 655 млн.

Forbes оценил и клубы в других видах спорта. В абсолютном зачете первенствовал представитель американского футбола "Даллас Ковбойз". Клуб НФЛ оценен в 5 млрд. К слову, "ковбои" лидируют в этом рейтинге уже четыре года. Немного отстала бейсбольная команда "Нью-Йорк Янкиз" - 4,6 млрд.