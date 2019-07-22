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22.07.2019 17:45
Рубрика: Экономика

Не личное дело

Операторам, не перенесшим персональные данные россиян из-за границы, назначат крупные штрафы
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(7917)
Операторам, не перенесшим персональные данные россиян из-за границы, будут грозить многомиллионные штрафы. Законопроект об этом Госдума планирует рассмотреть в среду 24 июля в первом чтении, сообщили "Российской газете" в ответственном за поправки комитете нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству.
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Обязанность хранить персональные данные граждан в России появилась у операторов 1 сентября 2015 года. Парламентарии считают, что у них было достаточно времени, чтобы начать работать по новым правилам. Тех, кто не соблюдают требования закона, они предлагают наказывать штрафом от 2 до 6 миллионов рублей, а при повторном нарушении - от 6 до 18 миллионов рублей. "Неисполнение обязанности по локализации баз с персональными данными создает угрозу безопасности граждан, функционированию критической информационной инфраструктуры, препятствует эффективной борьбе с терроризмом и экстремизмом", - отмечают авторы поправок в пояснительной записке к законопроекту.

Операторам за нарушение требований закона будет грозить штраф до 18 миллионов рублей

На введении штрафов для компаний, не соблюдающих законодательство, в том числе по локализации на территории страны баз данных российских пользователей, настаивал Роскомнадзор. В конце 2018 года ведомство направило социальным сетям - Facebook и Twitter - требование предоставить сведения о хранении баз данных пользователей в России. Ответы, которые дали компании, оказались неконкретными. Из-за этого обе компании были оштрафованы на три тысячи рублей.

Социальная сеть LinkedIn за нарушение требований закона была вообще заблокирована в России. Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью "Интерфаксу" между тем говорил, что нарастающие при повторном нарушении штрафы будут более эффективной "доблокировочной" мерой. Они позволят "избежать лишних нервов из-за возможной блокировки ресурсов, в то же время сам факт публичных штрафов будет сказываться на котировке акций компаний".

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Если раньше оператор мог пренебречь требованием закона, то с вступлением в силу изменений сделать это будет довольно сложно, считает Павел Новожилов, эксперт Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет". Особенно это касается российских представительств международных компаний, где могут использоваться информационные системы персональных данных головной организации, и сервис-провайдеров, предоставляющих информационные системы в виде сервиса для клиентов, уточняет Новожилов.

Кстати, граждане и бизнес стали чаще жаловаться на незаконную, по их мнению, обработку персональных данных. Больше всего претензий к банкам и коллекторским агентствам, коммунальным структурам и владельцам различных сайтов. Такой вывод сделал Роскомнадзор, проанализировав обращения, поступившие за первые шесть месяцев 2019 года.

С января по июнь ведомство получило более 25 тысяч обращений граждан и юридических лиц с жалобами на те или иные нарушения в сфере обработки персональных данных. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 44 процента. И хотя изложенные в письмах факты подтвердились лишь в 7,6 процента случаев, увеличение числа обращений говорит о том, что людей волнует эта тема.

Экономика Отрасли Связь Законопроекты и комментарии
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