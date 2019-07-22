Недалеко от Сингапура пираты ограбили южнокорейский сухогруз

Пираты совершили нападение на южнокорейское грузовое судно, которое проходило недалеко от Сингапура. Избив команду, преступники забрали деньги и ценные вещи, после чего скрылись.

Как сообщили в министерстве морских дел и рыболовства Республики Корея, инцидент произошел сегодня утром в 04.25 в районе Сингапурского пролива. К южнокорейскому сухогрузу CK Bluebell (водоизмещение 44132 тонны) подошел скоростной катер, на борту которого было семь вооруженных автоматами и ножами людей.

Угрожая применением оружия, они поднялись на борт судна, избили некоторых членов экипажа, забрали 13300 долларов наличностью, мобильные телефоны матросов, одежду, обувь и некоторые ценные вещи. После этого нападавшие вернулись на катер и быстро скрылись. Атака на сухогруз продлилась полчаса. Южнокорейское судно после этого продолжил движение по первоначальному маршруту.

Как сообщили в ведомстве, несколько членов экипажа получили легкие ранения в виде синяков и ссадин, но все живы и здоровы. Капитан судна сообщил об инциденте представителям властей ближайших государств, в районе распространено предупреждение о возможных атаках пиратов.