Мужская сборная России узнала соперников по отборочному этапу Евробаскета-2021. Жеребьевка группового этапа состоялась в Мюнхене.

Наша команда попала в группу B. Компанию ей составят Италия, Эстония и Северная Македония. Квалификационный турнир пройдет в период с февраля 2020 года по февраль 2021 года. В нем примут участие 32 сборные, которые будут разбиты на восемь групп.

В финальную стадию выйдут по три лучшие команды из квартетов. Исключение составят лишь те группы, в которых сыграют хозяева турнира - Грузия, Чехия, Германия и Италия. В этих случаях страны - организаторы соревнований автоматически получат место на Евробаскете.

Своих соперниц по квалификационному турниру Евробаскета-2021 по итогам жеребьевки в Мюнхене узнали также россиянки. Наши девушки выступят в группе C вместе со спортсменками из Боснии и Герцеговины, Швейцарии и Эстонии.