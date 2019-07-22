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22.07.2019 00:45
Рубрика: Экономика

Орешкин считает неизбежным взрыв на рынке потребкредитов в 2021 году

Текст: Игорь Зубков
Министр экономического развития Максим Орешкин назвал неизбежным взрыв на рынке потребкредитования не позднее 2021 года. Министерство, по его словам, готовит механизмы помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, чтобы они смогли постепенно из нее выйти. Об этом он рассказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Орешкин напомнил, что за последний год граждане нарастили свою задолженность на 1,8 трлн рублей, а треть выданных за IV квартал 2018 года кредитов пришлась на заемщиков, которые тратят на обслуживание долга свыше 60 процентов ежемесячных доходов. Эти люди, по его словам, занимали, чтобы поддержать привычный уровень жизни, но попали в долговую яму и сейчас думают только о том, как и где перекредитоваться.

Ивантер: Потребительские кредиты - это проедание собственного будущего

Из этой ситуации безболезненно выйти уже не получится, полагает Орешкин, но уже сейчас, а не когда проблема будет бить сильно по людям, надо думать о том, как смягчить ее последствия. "Вопрос, какой уровень дохода смогут взыскать банки, сколько у человека должно оставаться", - отметил Орешкин, напомнив, что ранее уже применялись меры по реструктуризации ипотечных валютных кредитов.

Ситуацию с потребкредитами он сравнил с детской игрой в музыкальные стулья: сейчас та стадия, когда все бегают по кругу и каждую минуту банки подносят новые стулья, но "любая такая история в определенный момент заканчивается".

"Как только группа заемщиков с уже высокой долговой нагрузкой не сможет перекредитоваться, они перестанут платить по кредитам, - сказал Орешкин. - Как только менеджеры в банках увидят первые признаки этого, они тут же начнут рубить выдачу новых кредитов, соответственно, доля просрочки начнет сразу активно расти".

Почему банки выдают потребительские займы вместо кредитов

Далее в динамике выдач произойдет резкий обвал, прогнозирует Орешкин, и за короткий период времени из конечного спроса в экономике пропадут те 2,5 трлн рублей, которых к этому моменту может достичь объем рынка потребкредитования.

"Вряд ли ЦБ сможет быстро через свою денежно-кредитную политику это компенсировать, и экономика точно провалится в рецессию. Наше моделирование показывает, что если ничего не делать, регулирование не менять, то этот момент настанет в 2021 году", - сказал Орешкин. При этом он считает, что проблема не несет системного риска для банковского сектора, который благодаря регулированию Банка России создал достаточные резервы под потребкредиты.

Орешкин не первый раз говорит о рисках, которые для населения и экономического роста несет бум потребкредитования. На Петербургском международном экономическом форуме в июне он заявил, что "если ничего не делать", то эта проблема может стать причиной рецессии.

Заемщику вернут часть страховки при погашении кредита

При этом с 2018 года ЦБ трижды повышал банковские коэффициенты риска по потребительским кредитам, однако это не смогло замедлить темпы роста этого рынка (на 1 июля они составили 24,9% к тому же периоду прошлого года). Дополнительным рычагом давления на не в меру быстро растущий рынок должен стать подготовленный Банком России механизм обязательного расчета банками и МФО долговой нагрузки каждого заемщика при выдаче нового кредита. Он заработает с 1 октября, это должно ограничить доступ к потребительским кредитам граждан с небольшими доходами или уже имеющих значительные (по сравнению с их доходами) обязательства. Механизм будет срабатывать в том случае, если заемщику с учетом вновь выдаваемого кредита придется отдавать на обслуживание долга свыше половины дохода.

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