Партия Зеленского "Слуга народа" получает большинство мест в Верховной раде

Центризбирком Украины продолжил подводить итоги внеочередных парламентских выборов, которые, скорее всего, будут мало отличаться от уже оглашенных результатов опросов на выходе с избирательных участков. Экзитполы - та красная линия ангажированности, за которую украинские социологи, в силу негласного цехового соглашения, стараются не переходить. Отдадим должное: сколь бы ни разнились прогнозы различных контор в зависимости от заказчика в ходе кампании, итоговые исследования проводятся по возможности честно и за редкими исключениями сходятся. Следуя за уже известными цифрами, которые подтверждает местный ЦИК, можно сказать, что фундаментальных, революционных, глубинных изменений в украинском парламентаризме не случилось, несмотря на значительную ротацию депутатского корпуса.

Впрочем - традиционную, исходя из избирательной статистики. Все предыдущие созывы Рады также на 40-60 процентов обновляли состав. Но, что показательно, ни один так и не изменил в лучшую сторону жизнь рядового украинца. Нет никаких признаков того, что чудо произойдет и в этот раз.

Сейчас собственные фракции в украинском парламенте девятого созыва гарантированно получат пять партий: "Слуга народа" (СН) Владимира Зеленского, "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрия Бойко, "Европейская солидарность" (ЕС) Петра Порошенко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос" Святослава Вакарчука. Поясним: речь о партиях, которые преодолели проходной барьер в 5 процентов и теперь делят 225 депутатских мандатов, отпущенных на партийные списки. Еще 199 мест в Раде (26 недостающих округов выбыли из состава Украины вместе с Крымом и Донбассом. - Прим. "РГ") в силу действующей до 2024 года смешанной системы голосования (очередные выборы будут проводиться по пропорциональной, партийной, системе с открытыми списками. - Прим. "РГ") определяются по итогам голосования в мажоритарных округах. Но и в этом случае, как показывают промежуточные результаты, "Слуга народа" может формировать однопартийное квалифицированное большинство в 226 голосов, выигрывая минимум половину мажоритарных округов - по предварительным подсчетам, собственная фракция "Слуги народа" может превысить 240 голосов.

Выигрыш партии Зеленского по "мажоритарке" - одна из главных, не предсказанных социологами, неожиданностей. Многие политики, в силу общей "токсичности" исключенные из партийных списков, сделали ставку на округа, вложили миллионы - и проиграли. Громкие имена и огромные деньги на этот раз не сыграли роли: по описаниям наблюдателей, большинство голосовавших искали в бюллетене кандидата от "Слуги народа", имя которого, возможно, прочитали впервые, и ставили напротив отметку. Инерция общего оптимизма и надежд на "новые лица", заданная президентскими выборами, сыграла свою роль.

На этом "революционность" нынешних выборов заканчивается, и начинается традиция. Так, очень спорным представляется тезис о неком сокрушительном поражении украинских националистов, возникший на фоне низкого результата партии "Свобода" и радикалов Ляшко. Следует понимать, что тот же Ляшко никогда националистом не был, и в свое время, до госпереворота, как и глава МВД Арсен Аваков (к слову - его судьба не в меньшей степени интрига, чем имя будущего премьера), прохаживался в День Победы с георгиевской лентой. И тот и другой - просто яркие представители лишенной идеологии, проституирующей украинской элиты, которые, несмотря ни на что, рассчитывают найти свое место в новой властной конфигурации.

Многие украинские политики, в силу общей "токсичности" исключенные из партийных списков, сделали ставку на округа, вложили миллионы - и проиграли

Что касается проигравших картинных ультра-националистов вроде Билецкого, Тягнибока и Яроша, то, во-первых, они никогда не были прилежными законодателями - это чемпионы по прогулам заседаний, во-вторых - их сила и доход не в депутатских мандатах, а в подконтрольных боевиках, которые, несомненно, еще будут востребованы. И заказчики их услуг в Верховную раду прошли.

Националистический избиратель тонким слоем распределился между "Европейской солидарностью" и "Голосом". По спискам ЕС, например, вернется в парламент экс-спикер Андрей Парубий и истеричная русофобка Ирина Геращенко, не говоря о самом Петре Порошенко, активными гастролями по западным областям вырвавшем для своих друзей проходной балл. Они в качестве оппозиции будут висеть веригами на президенте Зеленском и блокировать любые проявления трезвого разума в Верховной раде. И остающиеся в их орбите боевики явятся по первому зову, если, к примеру, президент сподобится на реализацию политической части Минских соглашений.

В отличие от Порошенко, союз с которым, как и с Бойко, в окружении Зеленского сегодня отвергают, партия Вакарчука не только родственна "Слуге народа" - собрана из таких же членов неправительственных организаций, волонтеров и ветеранов АТО, - но и рассматривается в качестве союзника по коалиции. С одной стороны, дуэт партий, названия которых похожи на телевизионные передачи, а лидеры достигли степеней известных на эстраде - сам по себе выглядит естественно. С другой, к этому их подталкивают заинтересованные наблюдатели из-за океана - не случайно бывший посол США на Украине, а ныне временный поверенный Уильям Тейлор в выборную ночь посетил именно штаб "Голоса". Эти "цивилизованные" неонацисты, собранные в единый строй под музыку Вакарчука, безо всякой конспирологии - общий проект госдепа и Джорджа Сороса, с привлечением финансирования олигарха Пинчука. Доказательства чему рассыпаны по биографии фронтмена поп-группы "Океан Эльзы" и украинским СМИ.

Что касается неонацизма в целом, то теперь его представители тонким зловонным слоем распределены почти по всем фракциям, и иной депутат Потураев - прошедший в парламент по партийным спискам политический советник Зеленского - уже дает фору по количеству и качеству русофобских заявлений вышедшей в тираж Ирине Фарион.

Главным итогов выборов должно стать формирование правительства и утверждение премьера. Озвученные претензии Вакарчука на премьерское кресло пока ничем не обоснованы и даже на Украине воспринимаются как шутка. Напомним, для Вакарчука это второй поход во власть, а впервые он прошел в Раду под флагами Ющенко и быстро сбежал обратно на эстраду, зарекшись когда-либо участвовать в "грязной", по его словам, украинской политике.

Еще менее обоснованы надежды Юлии Тимошенко - свои выборы она не выиграла и не проиграла, взяв запланированный электоральный максимум. Но вступать с ней в союз, тем более допускать к бюджетным потокам, несмотря на общее днепропетровское землячество, не желает никто: над Тимошенко довлеет имидж политической хищницы, способной переварить даже превосходящего по весу соперника, не говоря о союзнике. Впрочем, имя будущего премьера можно уже предполагать с учетом воскресных намеков Зеленского - он видит человека не из прошлой власти, профессионального экономиста.