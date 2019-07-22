Партнеры по "Дружбе" совместно решили ситуацию с некондиционной нефтью

В Международную ассоциацию транспортировщиков нефти (МАТН) входят операторы трубопроводной системы "Дружба", а также компании из Казахстана и Китая. В июне 11-е заседание правления МАТН прошло в Санкт-Петербурге, принимающей стороной выступила "Транснефть".

Президент компании Николай Токарев поблагодарил коллег по ассоциации за конструктивное взаимодействие при решении ситуации на нефтепроводе "Дружба". "Хотел бы отметить, что все наши коллеги без исключения отреагировали на этот инцидент в высшей степени спокойно и конструктивно, - сказал глава "Транснефти". - Мы в полной мере ощутили их поддержку, доверие и твердый настрой на перспективное сотрудничество".

Общая работа

Трубопроводные системы участников МАТН схожи, что открывает отличные возможности для взаимодействия. Одна из наиболее актуальных задач для всех транспортировщиков нефти - сокращение потребления электричества: каждый сэкономленный киловатт уменьшает расходы энергоемкого производства. Например, "Транснефть" потребляет примерно 1,3 процента всей производимой в России электроэнергии.

По заказу МАТН научно-исследовательский институт "Транснефти" разработал методику бенчмаркинга энергоэффективности, которая позволила в прошлом году сократить среднее удельное потребление энергии компаниям - членам МАТН на 2,8 процента по сравнению с 2017 годом. Сейчас такой инструмент снижения потребления электроэнергии ассоциация представляет на международных выставках и конференциях. Как сообщил заместитель директора TRANSPETROL Силард Сзедлар, нефтетранспортные компании многих стран заинтересовались разработкой.

Опыт для всех

Регулярные встречи позволяют держать членов ассоциации в курсе разработок других партнеров. Так, на июньском заседании "Транснефть" рассказала о своих возможностях по диагностике трубопроводов и о единственной в мире герметизирующей камере ГК-25, которая позволяет вести ремонт трубопровода на глубине до 25 метров без остановки перекачки. Как сообщил генеральный директор компании "Транснефть - Подводсервис" Александр Иванов, такая услуга может быть предоставлена и другим участникам рынка.

Участники заседания посетили нефтеперекачивающую станцию "Невская", где в конце прошлого года открылся пункт для налива нефтепродуктов. Ежедневно через него проходит около 4 тысяч тонн дизтоплива, одновременно могут заправляться восемь автоцистерн. Фото: Егор Гуреев

Большой интерес российская разработка вызвала у китайской CNPC, у которой много подводных переходов. По словам вице-президента Petro China Лин Сяо, китайский транспортировщик нефти намеревается ознакомиться с разработкой "Транснефти" и найти возможности для сотрудничества.

Прямая речь

Лин Сяо.

Лин Сяо, вице-президент компании Petro China (Китай):

- Общая протяженность газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов нашей компании достигает 80 тысяч километров. Каждый год мы проводим диагностику 32 тысяч километров, из которых половина - внутритрубная. В CNPC существует диагностическое подразделение, кроме того, мы привлекаем передовые отечественные и международные диагностические компании. Но результаты нас не всегда удовлетворяют. Мы знали, что у "Транснефти" большие возможности в диагностике, которые мы увидели в презентации на заседании МАТН. Думаю, наши компании могут сотрудничать и в этом направлении.

Димаш Досанов.

Димаш Досанов, генеральный директор (председатель правления) компании "КазТрансОйл" (Казахстан):

- Для всех участников трубопроводного рынка ситуация с загрязнением нефти хлорорганикой оказалась незнакома. "Транснефть" отреагировала профессионально, сделала все возможное для ликвидации последствий. Работа всех участников процесса была слаженной: своевременно информировались партнеры, проводились консультации. Я считаю, что с таким инцидентом коллеги по "Дружбе" справились. И исторически, и экономически казахстанские и российские трубопроводные системы связаны. "Транснефть" остается партнером № 1 для нашей компании.

Справка

Международная ассоциация транспортировщиков нефти создана по инициативе чешской Mero в 2013 году. Сейчас в организацию входят все операторы трубопроводной системы "Дружба", а также "КазТрансОйл" и Китайская Национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). В Санкт-Петербурге на заседании в качестве гостя присутствовала делегация хорватского транспортировщика нефти Janaf. Следующее заседание правления МАТН пройдет в сентябре в Алма-Ате в Казахстане.