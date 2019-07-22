Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 192-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения"

Принят Государственной Думой 9 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 10 июля 2019 года

Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 127-ФЗ "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3805; 2000, N 2, ст. 130; 2007, N 1, ст. 29; N 46, ст. 5553, 5554; 2009, N 1, ст. 17; N 14, ст. 1582; N 29, ст. 3582; 2011, N 1, ст. 6; N 30, ст. 4590; 2012, N 15, ст. 1724; 2014, N 48, ст. 6643; 2015, N 51, ст. 7249) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

"разовое или многократное разрешение на проезд конкретного тяжеловесного транспортного средства, масса с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось или группу осей которого превышают более чем на 2 процента допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось или группу осей транспортного средства, и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее - специальное разрешение на проезд крупногабаритных транспортных средств и (или) тяжеловесных транспортных средств) либо на перевозку опасных грузов (далее - специальное разрешение на перевозку опасных грузов). Такое разрешение может быть дополнительным к российскому разрешению, к специальному разовому разрешению на осуществление международной автомобильной перевозки с территории или на территорию третьего государства или многостороннему разрешению, если это предусмотрено международными договорами Российской Федерации;";

б) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

"многостороннее разрешение:";

в) дополнить новыми абзацами двадцать вторым и двадцать третьим следующего содержания:

"разрешение, предусмотренное международным договором Российской Федерации, предоставляющее в течение срока своего действия право на проезд транспортного средства, принадлежащего владельцу такого разрешения, по территориям государств - участников указанного международного договора;

разрешение, предоставляющее в течение срока своего действия право на проезд транспортного средства, принадлежащего владельцу такого разрешения, по территориям государств, участвующих в системе многосторонней квоты Европейской конференции министров транспорта;";

г) абзац двадцать второй считать абзацем двадцать четвертым и его после слов "без российского разрешения" дополнить словами "или специального разового разрешения на осуществление международной автомобильной перевозки с территории или на территорию третьего государства";

д) абзац двадцать третий считать абзацем двадцать пятым и его после слова "года" дополнить словами "или иным международным договором Российской Федерации";

е) абзац двадцать четвертый считать абзацем двадцать шестым;

2) в статье 2:

а) пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: "При проезде транспортного средства без груза вид осуществляемой международной автомобильной перевозки определяется на основании информации, предоставляемой водителем транспортного средства.";

б) в пункте 3 слова "специальных разрешениях" заменить словами "специальных разовых разрешениях на осуществление международной автомобильной перевозки с территории или на территорию третьего государства";

в) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. К осуществлению международных автомобильных перевозок, за исключением осуществляемых транспортными средствами Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, указанных в пунктах 5 и 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне" (далее - другие войска, воинские формирования и органы), российские перевозчики допускаются при наличии у них документа, удостоверяющего допуск российского перевозчика к осуществлению международных автомобильных перевозок (далее - удостоверение допуска российского перевозчика), и карточки допуска транспортного средства к осуществлению международных автомобильных перевозок на каждое принадлежащее им транспортное средство, осуществляющее международные автомобильные перевозки.";

г) дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71. Международные автомобильные перевозки вооружения, военной техники и военного имущества осуществляются транспортными средствами Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в соответствии с международным договором Российской Федерации при соблюдении условий, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны.";

д) в пункте 10 слова "федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере транспорта," заменить словами "уполномоченного федерального органа исполнительной власти";

е) в пункте 11:

абзац первый после слов "транспортного средства" дополнить словами ", принадлежащего иностранному перевозчику,";

в абзаце втором слова "специальное разрешение" заменить словами "специальное разовое разрешение на осуществление международной автомобильной перевозки с территории или на территорию третьего государства";

в абзаце третьем слова "специальное разрешение" заменить словами "специальное разовое разрешение на осуществление международной автомобильной перевозки с территории или на территорию третьего государства";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Водитель транспортного средства, принадлежащего российскому перевозчику, осуществляющий международную автомобильную перевозку, за исключением транспортного средства Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, обязан иметь при себе карточку допуска транспортного средства к осуществлению международных автомобильных перевозок и предъявлять ее по требованию органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) за осуществлением международных автомобильных перевозок. Указанное требование не распространяется на первый проезд транспортного средства, приобретенного перевозчиком и следующего к месту постоянного использования.";

3) в статье 3:

а) абзац первый пункта 1 после слов "специальных разрешений" дополнить словами "на проезд крупногабаритных транспортных средств и (или) тяжеловесных транспортных средств";

б) пункт 2 дополнить словами ", указанного в пункте 1 настоящей статьи";

4) в статье 4:

а) часть первую после слов "специальными разрешениями" дополнить словами "на перевозку опасных грузов";

б) в части второй слова ", а также требования правил перевозок опасных грузов, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации" заменить словами "и нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих перевозки опасных грузов";

5) в статье 5 слова "специальными разрешениями" заменить словами "специальными разовыми разрешениями на осуществление международной автомобильной перевозки с территории или на территорию третьего государства";

6) пункт 2 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания:

"Форма списка пассажиров и порядок его заполнения утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области транспорта с учетом положений международных договоров Российской Федерации в области международного автомобильного сообщения.";

7) в статье 8:

а) в части первой слова "международным договором Российской Федерации о работе экипажей транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки" заменить словами "Европейским соглашением, касающимся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР)";

б) в абзаце третьем части второй слова "о работе экипажей транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки" заменить словами ", касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР)";

в) часть третью дополнить словами "в соответствии с Европейским соглашением, касающимся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР)";

г) часть четвертую признать утратившей силу;

8) в статье 9:

а) дополнить новой частью второй следующего содержания:

"Требование, указанное в части первой настоящей статьи, не распространяется на первый проезд транспортного средства, приобретенного перевозчиком и следующего к месту постоянного использования.";

б) часть вторую считать частью третьей и в ней слова "При этом прицепы" заменить словом "Прицепы";

9) пункт 1 статьи 11 дополнить абзацем следующего содержания:

"Порядок проведения проверки массы транспортного средства, нагрузки на ось или группу осей транспортного средства и его габаритов при осуществлении государственного контроля (надзора) за осуществлением международных автомобильных перевозок в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.".

Президент Российской Федерации В. Путин