Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 2019 г. N 347 "О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на территориях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области"

Новости

МИД: Встреча пятерки по Ирану может пройти в Вене в конце июля 21:49
У бойца Олейника диагностировано два перелома ноги 21:39
"Рубин" обыграл "Динамо" благодаря голу на последней минуте 21:34
В зоопарке Пензы посетители до смерти закормили жеребенка 21:33
Зеленский назвал приоритетом прекращение конфликта в Донбассе 21:27
Российские шпажистки стали вторыми в командном турнире на ЧМ 21:18
В Калужской области на соревнованиях по мотокроссу погиб спортсмен 21:11
Информация о минировании участков в Харькове оказалась ложной 20:44
Если не хватает на BMW: за сколько можно купить подержанные Mazda 3 19:50
Видео: дочь Алсу перепела хит Леди Гаги под укулеле 19:45
Патриарх Кирилл призвал восстановить старейший монастырь России 19:41
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц 19:37
В Краснодаре День Нептуна отметили водным аттракционом 19:33
Австралийский пловец отказался встать на подиум рядом с китайцем на ЧМ 19:07
В Петербурге и Кронштадте прошла тренировка военно-морского парада 19:03
"Локомотив" одержал первую победу в новом сезоне РПЛ 18:58
Правящая коалиция победила на выборах в верхнюю палату парламента Японии 18:45
Сами себя наказали: санкции против Турции больнее ударят по США 18:45
"Ростов" пожаловался в РФС на судейство игры со "Спартаком" 18:28
Как украинскую "Таврию" продавали за границей под брендом Lada 18:25
В Башкирии два человека погибли в лобовом ДТП 18:17
В горах КБР погибли два альпиниста из Санкт-Петербурга 18:11
В Костроме заступились за инвалида, против которого восстал весь дом 18:07
В Уфе из ТЦ "Мега" эвакуировали две тысячи человек из-за возгорания 17:52
"Урал" одержал вторую победу на старте сезона 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
22 июля 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(7916)

Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 2019 г. N 347 "О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на территориях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области"

Дата подписания 18 июля 2019 г.
Опубликован 22 июля 2019 г.

В целях совершенствования порядка въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на территориях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и впредь до принятия соответствующего федерального закона постановляю:

1. Установить, что с 1 октября 2019 г.:

а) въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации иностранных граждан через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на территориях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее - пункты пропуска), может осуществляться на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов (далее - электронные визы);

б) электронная виза выдается на основании решения Министерства иностранных дел Российской Федерации о выдаче визы иностранному гражданину, принятого по заявлению иностранного гражданина, заполненному на специализированном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не позднее чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в Российскую Федерацию на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в Российской Федерации не более восьми суток.

2. Электронная виза содержит сведения, указанные в части третьей статьи 251 Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", за исключением сведений о приглашающей организации (приглашающем физическом лице), а также идентификационный номер электронной визы.

3. Установить, что:

а) за выдачу электронных виз консульский сбор не взимается;

б) иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию через пункты пропуска на основании электронных виз, имеют право на свободу передвижения в пределах территорий г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации";

в) иностранные граждане осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации на основании электронных виз через пункты пропуска.

4. Правительству Российской Федерации:

а) определить особенности оформления электронных виз иностранным гражданам и их въезда в Российскую Федерацию через пункты пропуска на основании электронных виз;

б) утвердить до 1 октября 2019 г. перечни иностранных государств, граждане которых могут осуществлять въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации через пункты пропуска на основании электронных виз, и обеспечить информирование этих иностранных государств;

в) определить до 1 октября 2019 г. пункты пропуска, через которые иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию на основании электронных виз;

г) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.

5. Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Ленинградской области обеспечить информирование иностранных граждан, въехавших на территорию Российской Федерации через пункты пропуска, о соблюдении ими порядка пребывания на территориях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области и порядка их выезда из Российской Федерации.

6. Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа.

7. Порядок въезда в Российскую Федерацию, пребывания на территории Российской Федерации и выезда из Российской Федерации иностранных граждан, установленный настоящим Указом, применяется до введения федеральным законом действующей на всей территории Российской Федерации единой электронной однократной визы, на основании которой иностранные граждане смогут въезжать в Российскую Федерацию на короткий срок.

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль

Главное сегодня

В посольстве Туркменистана опровергли слухи о смерти президента страны
Британия может уже сегодня объявить о санкциях против Ирана
Российские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде по биологии
Украинские военные прервали бессрочное перемирие в Донбассе
Украинский посол в ФРГ признался в потере доверия к Германии
Проекты
Кинократия
Кинократия
Четыре грядущие замены "Игре престолов"
Русское оружие
Русское оружие
Ядерный "Буревестник": новая крылатая ракета станет "оружием возмездия"