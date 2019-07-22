Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 2019 г. N 347 "О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на территориях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области"

В целях совершенствования порядка въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на территориях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и впредь до принятия соответствующего федерального закона постановляю:

1. Установить, что с 1 октября 2019 г.:

а) въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации иностранных граждан через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на территориях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее - пункты пропуска), может осуществляться на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов (далее - электронные визы);

б) электронная виза выдается на основании решения Министерства иностранных дел Российской Федерации о выдаче визы иностранному гражданину, принятого по заявлению иностранного гражданина, заполненному на специализированном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не позднее чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в Российскую Федерацию на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в Российской Федерации не более восьми суток.

2. Электронная виза содержит сведения, указанные в части третьей статьи 251 Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", за исключением сведений о приглашающей организации (приглашающем физическом лице), а также идентификационный номер электронной визы.

3. Установить, что:

а) за выдачу электронных виз консульский сбор не взимается;

б) иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию через пункты пропуска на основании электронных виз, имеют право на свободу передвижения в пределах территорий г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации";

в) иностранные граждане осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации на основании электронных виз через пункты пропуска.

4. Правительству Российской Федерации:

а) определить особенности оформления электронных виз иностранным гражданам и их въезда в Российскую Федерацию через пункты пропуска на основании электронных виз;

б) утвердить до 1 октября 2019 г. перечни иностранных государств, граждане которых могут осуществлять въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации через пункты пропуска на основании электронных виз, и обеспечить информирование этих иностранных государств;

в) определить до 1 октября 2019 г. пункты пропуска, через которые иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию на основании электронных виз;

г) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.

5. Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Ленинградской области обеспечить информирование иностранных граждан, въехавших на территорию Российской Федерации через пункты пропуска, о соблюдении ими порядка пребывания на территориях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области и порядка их выезда из Российской Федерации.

6. Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа.

7. Порядок въезда в Российскую Федерацию, пребывания на территории Российской Федерации и выезда из Российской Федерации иностранных граждан, установленный настоящим Указом, применяется до введения федеральным законом действующей на всей территории Российской Федерации единой электронной однократной визы, на основании которой иностранные граждане смогут въезжать в Российскую Федерацию на короткий срок.

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль