Пять человек погибли при нападении неизвестных на бар в Акапулько

Пять человек погибли и шесть получили ранения в Мексике в результате нападения неизвестных на посетителей одного из баров в туристической зоне курорта Акапулько (западный штат Герреро).

Как сообщает местное издательство La Prensa, нападению подвергся бар под названием "Mr.Bar", расположенный рядом с отелем Fiesta americana. Прибывшие на полицейские обнаружили четверо погибших и семеро пострадавших, один из которых скончался позднее в больнице.

Нападавшим удалось скрыться с места преступления. По горячим следам полицейские смогли задержать одного человека, который подозревается в причастности к атаке на бар. Власти приступили к расследованию обстоятельств произошедшего. Представители правоохранительных органов пока не выдвигали версий о возможных мотивах расправы.

Напомним, что Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. В прошлом году в стране были убиты свыше 33,3 тысяч человек, в текущем году ситуация продолжает ухудшаться. Согласно официальным данным, с января по май жертвами преступников стали 14,1 тысяч человек, на 5,2 процента больше, чем за тот же период 2018 года.