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22.07.2019 18:40
Рубрика: В мире

Пять человек пострадали в конфликте на границе Киргизии и Таджикистана

Текст: Сергей Новиков

На границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт с применением огнестрельного оружия, в ходе которого пострадали пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную пограничную службу Киргизии.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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Пограничники уточнили, что конфликт произошел между гражданами двух стран. По данным ведомства, стрельба велась гражданскими лицами из охотничьего оружия.

"Причиной конфликта послужила установка флагштока жителями села Ворух (Таджикистан) на въезде в данный населенный пункт. Жители села Аксай (Киргизия) выступили против установки флагштока, в связи с чем произошла словесная перепалка между жителями двух сел, в результате которой одна из сторон применила оружие", - говорится в заявлении погранслужбы.

"По предварительным сведениям, пять человек получили ранения. В настоящее время автотрасса Исфара (Таджикистан) - Ворух (таджикский анклав) закрыта", - отметило ведомство.

На место происшествия прибыли представители погранслужб обеих стран. "Они проводят совместные мероприятия по предотвращению инцидента и недопущению его эскалации. На месте также работают представители правоохранительных органов и местных органов власти сторон", - следует из сообщения.

В мире экс-СССР Киргизия В мире экс-СССР Таджикистан
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