Пять человек пострадали в конфликте на границе Киргизии и Таджикистана

На границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт с применением огнестрельного оружия, в ходе которого пострадали пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную пограничную службу Киргизии.

Пограничники уточнили, что конфликт произошел между гражданами двух стран. По данным ведомства, стрельба велась гражданскими лицами из охотничьего оружия.

"Причиной конфликта послужила установка флагштока жителями села Ворух (Таджикистан) на въезде в данный населенный пункт. Жители села Аксай (Киргизия) выступили против установки флагштока, в связи с чем произошла словесная перепалка между жителями двух сел, в результате которой одна из сторон применила оружие", - говорится в заявлении погранслужбы.

"По предварительным сведениям, пять человек получили ранения. В настоящее время автотрасса Исфара (Таджикистан) - Ворух (таджикский анклав) закрыта", - отметило ведомство.

На место происшествия прибыли представители погранслужб обеих стран. "Они проводят совместные мероприятия по предотвращению инцидента и недопущению его эскалации. На месте также работают представители правоохранительных органов и местных органов власти сторон", - следует из сообщения.