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22 июля 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(7916)

Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 183-ФЗ "О внесении изменений в статьи 33 и 35 Федерального закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации" и статью 71-1 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"

Дата подписания 18 июля 2019 г.
Опубликован 22 июля 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2020 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон о стратегическом планировании в РФ

Принят Государственной Думой 27 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 10 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3378) следующие изменения:

1) в статье 33:

а) часть 4 дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61) прогноз баланса трудовых ресурсов субъекта Российской Федерации, в том числе потребность в привлечении иностранных работников по отдельным видам экономической деятельности;";

б) часть 6 дополнить словами "и в десятидневный срок со дня его утверждения размещается на официальном сайте высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в сети "Интернет";

2) в статье 35:

а) часть 3 дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41) прогноз баланса трудовых ресурсов субъекта Российской Федерации, в том числе потребность в привлечении иностранных работников по отдельным видам экономической деятельности;";

б) часть 5 дополнить предложением следующего содержания: "Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на среднесрочный период в десятидневный срок со дня его одобрения размещается на официальном сайте высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в сети "Интернет".".

Статья 2

Пункт 4 статьи 71-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 года N 36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1915; 2011, N 49, ст. 7039; 2013, N 27, ст. 3454, 3477; 2014, N 30, ст. 4217; N 52, ст. 7536; 2017, N 1, ст. 36; 2018, N 1, ст. 60; N 28, ст. 4154) изложить в следующей редакции:

"4. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации разрабатывают прогноз баланса трудовых ресурсов субъекта Российской Федерации в порядке, определяемом высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин

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