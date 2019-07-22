Правительство России одобрило проект закона "О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации". В ближайшее время инициатива будет внесена в Госдуму.

Человек сможет узнать, что в реестре накоплено только про него. Прочитать про других - не выйдет. Фото: Kameleon007 / iStock

Говоря простыми словами, появится электронный список всех граждан страны. Причем в реестре будут не просто ФИО и даты рождения, но важная юридическая информация. Например: номера СНИЛС, данные о семейном положении, прописка и многое другое. Похоже, старые добрые переписи населения станут историей, все данные о людях будут в режиме онлайн стекаться в какой-то большой государственный компьютер. Председатель правления Ассоциации юристов России, член правительственной комиссии по законопроектной деятельности Владимир Груздев напомнил "РГ", что в прошлом году с 1 октября начала действовать единая электронная база ЗАГС. По его словам, это стало серьезным шагом и к развитию цифрового государства, улучшению сервисов, предоставляемых гражданам, и этапом для создания единого реестра граждан страны.

"До того базы ЗАГСов велись в каждом регионе отдельно и были разрозненны, - поясняет Владимир Груздев. - Теперь мы впервые можем видеть информацию по всей стране, связанную с рождениями, браками, разводами и т.п. Но в базе ЗАГС хранятся лишь те сведения, что собирают органы записи актов гражданского состояния. Там нет данных, например, что человек состоит на воинском учете или является индивидуальным предпринимателем, нет его страхового номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования и т.п.".

Теперь же предлагается создать единый информационный ресурс, содержащий базовые сведения о населении страны, оператором которого станет налоговая служба. "Законопроект детально прописывает, какие органы будут обязаны предоставлять информацию в реестр, - рассказывает Владимир Груздев. - Например, миграционная служба будет предоставлять сведения о выдаче гражданам страны паспортов и загранпаспортов, регистрации граждан. Будут направляться в реестр и сведения об иностранцах, вставших на миграционный учет, и многое другое".

Жизнь человека становится максимально прозрачной. Побочный эффект этого - появляется масса возможностей для нарушения прав человека

По его мнению, подобный ресурс позволит решать множество проблем, в том числе повысить эффективность борьбы с правонарушениями. При этом улучшится качество государственных услуг, гражданам станет легче решить многие вопросы, связанные с оформлением документов.

"Важно, что ресурс упростит гражданам не только получение госуслуг, но и наведение справок о том, какой информацией в отношении него обладают органы государственной власти, - говорит Владимир Груздев. - Это поможет оперативно устранять неточности и ошибки в базах, влияющие на качество предоставления услуг, поскольку любой гражданин через портал госуслуг сможет запросить, какая информация хранится в реестре в отношении него и его несовершеннолетних детей".

Адвокат Вячеслав Голенев обращает внимание, что информационные ресурсы открывают совершенно неожиданные возможности, многие из которых трудно сейчас представить и предсказать.

"С одной стороны, для человека значительно упрощается получение многих государственных услуг, - говорит Вячеслав Голенев. - Этот процесс происходит давно, но введение единого реестра позволит, без преувеличения, совершить прорыв.

Единый реестр позволит разглядеть, как под увеличительным стеклом, жизнь каждого человека. Фото: Hyejin Kang / iStock

Представьте житейский вопрос: оформление пенсии. Человек в течение жизни мог сменить много мест работы, переезжать в разные регионы, и раньше нередко возникали проблемы из-за того, что несколько лет стажа выпадали: не удавалось восстановить подтверждающие документы. Сейчас уже нет необходимости всю жизнь хранить документы о своих местах работы, начиная с молодого возраста. Все учтено. С другой стороны, жизнь человека становится максимально прозрачной. Побочный эффект этого - появляется масса возможностей для нарушения прав человека. Нельзя допустить, чтобы, скажем, сведения о том, что лет двадцать назад гражданин выпил, совершил мелкое хулиганство и был наказан в административном порядке, портило спустя столько лет ему жизнь".

По словам адвоката, необходимы четкие регламенты наполнения реестра, хранения и, главное, использования информации. Доступ к таким реестрам должен быть строго ограничен.

Необходимы четкие регламенты наполнения реестра, хранения и, главное, использования информации

Кстати, уже действующая Единая база ЗАГСов позволяет не только одним кликом восстанавливать человеку нужные документы, но и составлять его генеалогическое древо, находить родню, о которой он понятия не имеет. Правда, данная информация сейчас закрыта не только для посторонних, но и для заинтересованного человека.

"Новые реестр открывает еще больше возможностей", - не сомневается Вячеслав Голенев. Но необходимо прописать регламенты использования.