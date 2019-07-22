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22.07.2019 18:10
Рубрика: Экономика

Своя рубашка

Покупатели стали чаще выбирать одежду российских брендов
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(7917)
Популярность отечественных брендов одежды и обуви растет. В глазах покупателей наши дизайнеры уже способны конкурировать с западными, а слова "российское производство" больше не ассоциируются с низким качеством и неактуальными моделями, показал опрос поисковой fashion-платформы GLAMI.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Сергей Куксин/РГ
Как люди приходят к осознанному потреблению

Большинство (60 процентов) россиян считают, что одежда и обувь из России отличаются высоким качеством, а из двух вещей аналогичной цены и качества от российского бренда и известного зарубежного дизайнера более половины покупателей выберут первый вариант.

Речь не только об одежде, но и обуви, белье, аксессуарах, разработанных российскими дизайнерами, причем произведены вещи могут быть и не в России. При этом вещи западных брендов, произведенные в России, отечественными не считаются.

Потребление в России становится более обдуманным. Покупатели уже выбирают качество, а не количество, отмечает эксперт моды и стилист Анастасия Слабунова: "Если сравнить наше и китайское производство, то россияне, несомненно, выберут отечественное. Но, если мы говорим об одежде европейского или американского производства, то пока российские вещи им уступают по качеству".

Экономия - не единственная причина, по которой люди все чаще стали предпочитать российское

Экономия - не единственная причина, по которой люди начали покупать российское. "Одежда перестала быть культом. Люди хотят часто делать покупки за небольшие деньги. Именно на этом желании российские дизайнеры очень хорошо работают и позволяют потребителям покупать одежду чаще, чем это было несколько лет назад, - говорит Зуля Ханнанова, владелица модного российского бренда. - Кроме того, наша одежда адаптирована под фигуры и анатомические особенности российских женщин, а они, как правило, отличаются от европейских".

Многие также отмечают нестандартный вкус российских дизайнеров. Треть поклонников отечественных брендов покупают их товары из-за возможности найти оригинальные модели, которые не встретить на других людях. При этом российские дизайнеры и небольшие бренды слабо представлены в торговых центрах и на онлайн-агрегаторах. Так, 57 процентов опрошенных не знают, где можно приобрести их товары, только 44 процента когда-либо покупали российскую одежду и обувь. "С повышением осведомленности о том, где можно купить платье или туфли российского дизайнера, последняя цифра будет расти. В целом интерес к локальным брендам - это общемировая тенденция, - говорит Марсела Кжемьен, директор по маркетингу GLAMI. - Часть покупателей делают это из экологических соображений, ведь небольшие бренды зачастую более ответственно относятся к природе, чем гиганты. Людям не все равно, у кого они покупают, и им нравится поддерживать местные производства, это и есть осмысленное и разумное потребление".

Фото: Gettyimages
Одежда из вторсырья набирает популярность

Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries, отмечает низкую осведомленность дизайнеров о возможностях интернет-торговли для масштабирования своего бизнеса: "Многие начинающие предприниматели предпочитают продавать с помощью привычных для них инструментов, например через Instagram, различные доски объявлений, и не догадываются, что могли бы заработать в десятки и сотни раз больше".

После кризиса 2014 года отечественные марки чутко следят за рыночной ситуацией, чувствуют покупателя и грамотно адаптируют свою ценовую политику под ситуацию, вследствие чего часто выигрывают в соотношении "цена - качество", констатирует Юлия Никитина, управляющий директор по цифровому маркетингу и продукту Lamoda Group: "Слабая представленность российских дизайнеров в ТЦ, безусловно, связана с высокими расходами на аренду. Бренды осознают, что присутствие только в офлайн - это вчерашний день, и резонно смещают свой интерес в сторону онлайн-модели продаж. Бывает, что небольшие компании испытывают сложности с настройкой своей работы с онлайн-агрегаторами, но мы в любом случае наблюдаем рост подключения к ним российских дизайнеров".

Экономика Товары и цены
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