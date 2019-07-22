Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 182-ФЗ "О внесении изменений в статью 43 Федерального закона "О полиции"

Принят Государственной Думой 27 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 10 июля 2019 года

Внести в статью 43 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; N 30, ст. 4595; 2013, N 27, ст. 3477; 2015, N 7, ст. 1021; 2016, N 27, ст. 4238) следующие изменения:

1) в абзаце первом части 6 слова "в порядке, который определяется федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел," исключить;

2) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Единовременные пособия, ежемесячная денежная компенсация и сумма возмещения вреда, причиненного имуществу, принадлежащему сотруднику полиции или его близким родственникам, установленные соответственно частями 3, 5, 6 и 8 настоящей статьи, выплачиваются в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.".

Президент Российской Федерации В. Путин